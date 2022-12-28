Что вам нужно сделать при ДТП

Что вам нужно сделать при ДТПВсё зависит от конкретной ситуации
Пользователь iXBT.com рассказал, что лучше всего делать участникам ДТП, если они не уехали с места аварии и находятся в трезвом состоянии. Рассмотрел он две ситуации: когда человек считает, что он не виновен, и когда ДТП - это его вина.
Фото: iXBT.com
Если вы знаете, что авария случилась не по вашей вине, первым делом вам в любом случае нужно вызвать полицию. Кроме того, узнайте, есть ли пострадавшие. Если есть, то звоните ещё и в скорую. Ещё до прибытия врачей по мере возможности постарайтесь оказать первую помощь пострадавшим.
Далее позвоните кому-либо из родственников или коллег и расскажите о том, что случилось. Лучше всего будет, если вы позвоните профессиональному юристу.
Следите, чтобы до приезда сотрудников полиции виновник ДТП не пытался скрыть улики. Также осмотрите место аварии, снимите всё на камеру (в виде фото или видео). Попросите также помощи у свидетелей, если такие будут. Запишите их номера телефонов и имена.
Наконец, проследите, чтобы полицейские записали все показания правильно. От этого может зависеть ваша виновность или невиновность, сумма страховых выплат и т.п.
В случае, если виновник ДТП - вы, алгоритм действий будет примерно следующим. Если вы покинули место ДТП, то лучше всего всё-таки вернуться, так как вас, скорее всего, в итоге найдут. При необходимости вызовите скорую и полицию. Также позвоните знакомому, который уже был в похожей ситуации, а в идеале - юристу. По статистике, довольно часто виновным делают как раз-таки невиновного.
Обязательно также нужно позвонить в страховую компанию и родственникам, знакомым. Сообщите им, что вы ищете адвоката. Как и в предыдущем случае, запишите имена свидетелей и их номера.