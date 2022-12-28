Что вам нужно сделать при ДТП

Если вы знаете, что авария случилась не по вашей вине, первым делом вам в любом случае нужно вызвать полицию. Кроме того, узнайте, есть ли пострадавшие. Если есть, то звоните ещё и в скорую. Ещё до прибытия врачей по мере возможности постарайтесь оказать первую помощь пострадавшим.

Далее позвоните кому-либо из родственников или коллег и расскажите о том, что случилось. Лучше всего будет, если вы позвоните профессиональному юристу.

Следите, чтобы до приезда сотрудников полиции виновник ДТП не пытался скрыть улики. Также осмотрите место аварии, снимите всё на камеру (в виде фото или видео). Попросите также помощи у свидетелей, если такие будут. Запишите их номера телефонов и имена.

Наконец, проследите, чтобы полицейские записали все показания правильно. От этого может зависеть ваша виновность или невиновность, сумма страховых выплат и т.п.