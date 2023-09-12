Что выбрасывается в атмосферу через большие трубы тепловых электростанций

Что выбрасывается в атмосферу через большие трубы тепловых электростанцийМногие наверняка обращали на это внимание
Возможно, вы замечали, что большие и широкие трубы ТЭЦ постоянно выпускают в атмосферу белый дым. Но из чего он состоит?
В котлах тепловой электростанции специально подготовленная и очищенная вода превращается в пар. Далее этот пар под давлением переходит в турбогенератор и начинает вращать вал турбины. После того как при помощи этого пара удалось выработать электроэнергию, большая часть пара попадает в конденсатор, а затем в градирню.
Когда пар проходит через конденсатор и градирню, он снова превращается в воду, а затем попадает в котёл и становится опять паром.
Выгоднее всего - использовать очищенную воду много раз для получения электричества. При этом толстые и большие трубы ТЭЦ - это градирни. Они нужны для охлаждения горячей воды, которой становится пар после прохождения через конденсатор, и считаются самым экономичным способом охлаждения воды. Работают эти башни на естественной тяге воздуха, который поднимается вверх.
Получается, что в атмосферу из труб ТЭЦ (градирни) попадает не дым, а просто вода в парообразном состоянии.