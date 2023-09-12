Что выбрасывается в атмосферу через большие трубы тепловых электростанций

В котлах тепловой электростанции специально подготовленная и очищенная вода превращается в пар. Далее этот пар под давлением переходит в турбогенератор и начинает вращать вал турбины. После того как при помощи этого пара удалось выработать электроэнергию, большая часть пара попадает в конденсатор, а затем в градирню.

Когда пар проходит через конденсатор и градирню, он снова превращается в воду, а затем попадает в котёл и становится опять паром.