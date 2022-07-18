Что заставляет людей путешествовать и что такое осмысленное путешествие

Большинство людей, которые отправляются в путешествие, надеются вернуться преображёнными. При этом, по мнению профессора Жако Дж. Хаммана, желание путешествовать также можно назвать определяющей чертой человека.

Существуют и так называемые осмысленные путешествия. Они включают в себя шесть этапов, которые и могут привести в конечном итоге к «перерождению» человека.