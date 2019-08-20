Ровно 5 лет назад из Microsoft ушел Балмер — тот самый, который создал Windows 7 и угробил Nokia

В 2000 году в Microsoft произошли серьезные кадровые перестановки. Билл Гейтс занял место председателя совета директоров, а Стив принял пост исполнительного директора. 23 августа 2013 года было объявлено, что Балмер покинет пост исполнительного директора Microsoft, как только ему будет найден преемник. Эта новость казалась неожиданной: незадолго до нее Стив объявил серьезную реорганизацию, целью которой было усиление концентрации на разработке устройств. Из него было понятно, что Балмер рассчитывал управлять Microsoft еще как минимум пару лет, однако 4 февраля 2014 года он уступил кресло директора Сатье Наделле — бывшему руководителю бизнес-подразделения Microsoft.

Более подробно об эпохе Балмера в Microsoft можно прочитать в этом материале.

20 августа 1975 года стартовала космическая программа «Викинг», призванная досконально изучить Марс. Всего в рамках этой одиссеи NASA запустила два аппарата: «Викинг-1» и «Викинг-2». Изучения планеты проводились как с околомарсианской орбиты, так и непосредственно на ее поверхности. В ряд исследований в том числе была включена программа по поиску жизни. Каждый «Викинг» представлял собой орбитальную станцию — искусственный спутник Марса, — оснащенную спускаемым аппаратом.

Космический аппарат «Викинг-1» вышел на околомарсианскую орбиту 19 июня 1976 года. Спускаемые аппарат коснулся поверхности планеты только 20 июля 1976 года. Уже через 25 секунд он послал первые фотографии, которые дошли до Земли за четыре минуты. Спускаемый аппарат «Викинг-1» проработал на поверхности Марса до 11 ноября 1982 года. Искусственный спутник проработал до 7 августа 1980 года.

Космический аппарат «Викинг-2» вышел на околомарсианскую орбиту 7 августа 1976 года.

Космическая программа «Викинг» подарила человечеству первые цветные фотографии Марса в очень хорошем качестве. Также спускаемые станции изучили грунт этой планеты на наличие жизни. Результаты оказались весьма интересными. Так, была выявлена относительно высокая химическая активность грунта, но однозначных следов жизнедеятельности микроорганизмов обнаружить не удалось.