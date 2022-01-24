Дают ли животные друг другу имена

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Дают ли животные друг другу именаОбъясняет издание BBC Science Focus Magazine
Люди придумывают клички для своих домашних питомцев. Но существует ли что-то подобное у животных: например, у попугаев? Ответ - в материале.
Научные исследования, пишет автор, доказывают, что животные на самом деле дают имена друг другу и реагируют на эти имена. К примеру, попугаи с зелёным крестцом придумывают для своих птенцов особые имена. Эти имена запоминаются, когда птенцы живут ещё в гнезде.
Подобное есть и у дельфинов. Они способны запомнить и распознать «фирменный свист» своей матери. Также дельфины могут запоминать «имена» сородичей. Кроме того, одно из проведённых исследований показало, что самцы дельфинов больше реагируют на свист тех, кто им постоянно помогает, чем тех, кто оказывает помощь лишь время от времени.
Источник: BBC Science Focus Magazine