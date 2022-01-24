Дают ли животные друг другу имена

Подобное есть и у дельфинов. Они способны запомнить и распознать «фирменный свист» своей матери. Также дельфины могут запоминать «имена» сородичей. Кроме того, одно из проведённых исследований показало, что самцы дельфинов больше реагируют на свист тех, кто им постоянно помогает, чем тех, кто оказывает помощь лишь время от времени.