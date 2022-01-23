Действительно ли сети 5G мешают работе авиакомпаний

Вообще 5G для некоторых авиакомпаний оказались связаны с проблемами, поскольку некоторые страны (например, США) используют такие радиочастоты для 5G, которые близки к частотам, используемым радиовысотомерами (оборудование в самолётах). Радиовысотомер призван измерять высоту и в целом работает подобно радару. То есть он позволяет получить данные о местоположении, безопасности, более точную информацию о высоте, на которой самолёт находится. В особенности подобное важно, если транспорт летит в плохих погодных условиях или на небольших высотах.

Из-за приостановки развёртывания 5G в США экономический рост страны замедлится. Так, в случае если задержка будет составлять один год, страна потеряет 50 миллиардов долларов. Кроме того, есть вероятность, что самолёты с некоторыми радиовысотомерами не будут одобрены. Из-за этого необходимо будет в них заменять оборудование на новое, если конечная точка их маршрута будет находиться рядом с вышками 5G.