Дело не в экономии: почему Россия не сняла с вооружения устаревший танк Т-80

Ранее при этом ожидалось, что в 2015 году на вооружении будут находиться только Т-72 и Т-90. Однако в 2017 году был представлен Т-80БВМ - усовершенствованный вариант Т-80БВ. У него появились тепловизионный прицел наводчика «Сосна-У», совершенно новое шасси, комплекс динамической защиты «Реликт». При этом данная модель по некоторым характеристикам превосходит Т-72Б3: это касается эргономики места наводчика, расположения прицела «Сосна-У». Благодаря этому танк поступил на вооружение вместо Т-72 и Т-90.

Кроме того, модернизации подвергнется и Т-80УЕ1. В нём, как и в Т-80У и Т-80УА, могут заменить прицел на тепловизор «Сосна-У».