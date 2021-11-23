Дело не в экономии: почему Россия не сняла с вооружения устаревший танк Т-80

Дело не в экономии: почему Россия не сняла с вооружения устаревший танк Т-80О значимых плюсах этой модели рассказал автор издания The National Interest
Хотя модель Т-80 показала неудовлетворительные результаты в Чечне, этот танк всё ещё модернизируется. По мнению автора, главная причина этого - в географическом положении России. Если Т-72 и Т-90 показывают отличные результаты при относительно тёплой погоде, то при низких температурах их превосходит как раз T-80 благодаря быстрому разогреву двигателя. Кроме этого, в северных условиях передвигаться военным удобнее всего именно на этом танке.
Ранее при этом ожидалось, что в 2015 году на вооружении будут находиться только Т-72 и Т-90. Однако в 2017 году был представлен Т-80БВМ - усовершенствованный вариант Т-80БВ. У него появились тепловизионный прицел наводчика «Сосна-У», совершенно новое шасси, комплекс динамической защиты «Реликт». При этом данная модель по некоторым характеристикам превосходит Т-72Б3: это касается эргономики места наводчика, расположения прицела «Сосна-У». Благодаря этому танк поступил на вооружение вместо Т-72 и Т-90.
Кроме того, модернизации подвергнется и Т-80УЕ1. В нём, как и в Т-80У и Т-80УА, могут заменить прицел на тепловизор «Сосна-У».