Десять лучших пистолетов-пулемётов спецназа

Пистолеты-пулемёты спецназа предназначены для поражения противника в ближнем бою. Также в подобном оружии используется пистолетный патрон, а ещё оно отличается высоким темпом стрельбы и низкой скоростью полёта пули. Компактность, останавливающее действие, скорострельность... благодаря этим особенностям пистолеты-пулемёты можно эффективно использовать в закрытых помещениях, а это и важно для полицейского оружия. Хотя в армии работа для такого оружия тоже есть.

HK MP5. Это основной пистолет-пулемёт, который используют вооружённые силы Германии. Калибр оружия - 9 мм, патрон - 9x19 Парабеллум. Принцип работы - полусвободный затвор. Ударно-спусковой механизм здесь - куркового типа, за счёт чего обеспечивается стрельба в автоматическом и одиночном режиме. Предохранитель также одновременно является переводчиком режима огня. Ёмкость магазина у этой модели - 30 или 40 патронов. Оружие имеет несколько модификаций, которые отличаются друг от друга длиной ствола и массой. Одна из самых популярных модификаций - MP5-SD. Её масса - 2,6 кг, темп стрельбы - 800 выстрелов в минуту, прицельная дальность - 200 метров.