Десять лучших пистолетов-пулемётов спецназа

10:00, 27 февраля 2023
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Десять лучших пистолетов-пулемётов спецназаИспользуются они бойцами разных армий мира
Эксперт YouTube-канала Patr1ot перечислил лучшие на сегодняшний день пистолеты-пулемёты спецназа. Всего таких моделей оказалось десять.
Фото: American Special OPS
Пистолеты-пулемёты спецназа предназначены для поражения противника в ближнем бою. Также в подобном оружии используется пистолетный патрон, а ещё оно отличается высоким темпом стрельбы и низкой скоростью полёта пули. Компактность, останавливающее действие, скорострельность... благодаря этим особенностям пистолеты-пулемёты можно эффективно использовать в закрытых помещениях, а это и важно для полицейского оружия. Хотя в армии работа для такого оружия тоже есть.
- HK MP5. Это основной пистолет-пулемёт, который используют вооружённые силы Германии. Калибр оружия - 9 мм, патрон - 9x19 Парабеллум. Принцип работы - полусвободный затвор. Ударно-спусковой механизм здесь - куркового типа, за счёт чего обеспечивается стрельба в автоматическом и одиночном режиме. Предохранитель также одновременно является переводчиком режима огня. Ёмкость магазина у этой модели - 30 или 40 патронов. Оружие имеет несколько модификаций, которые отличаются друг от друга длиной ствола и массой. Одна из самых популярных модификаций - MP5-SD. Её масса - 2,6 кг, темп стрельбы - 800 выстрелов в минуту, прицельная дальность - 200 метров.
Patr1ot
- FN P90. Бельгийский пистолет-пулемёт. Изначально его создавали для танкистов и водителей боевых машин. Принцип работы оружия - свободный затвор. Калибр здесь нестандартный - 5,7 мм, патрон - 5,7x28 мм. Отличаются такие боеприпасы высокой пробивной мощностью, низкой степенью рикошета. Ёмкость магазина - 50 патронов. Расположены сами патроны горизонтально - перпендикулярно стволу и перед подачей разворачиваются на 90 градусов. Масса оружия - 2,7 кг, темп стрельбы - 1000 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы - 200 м.
Patr1ot
- B&T MP9. Имеет калибр 9 мм, патрон 9x19 Парабеллум. Автоматика работает по принципу использования энергии отдачи при коротком ходе ствола. Ёмкость магазина у этой модели - 15, 20 либо 30 патронов, масса оружия - 1,4 кг. Темп стрельбы составляет 900 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы - 200 м.
Patr1ot
- HK MP7. Это немецкий пистолет-пулемёт. Создан он был в 2000 году. Представляет собой автоматическое оружие под специально разработанный для него патрон 4,6x30 мм с хорошей бронепробиваемостью как против титановых пластин, так и слоёв кевлара. Принцип работы оружия - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Ёмкость магазина составляет 20-40 патронов, масса пистолета-пулемёта - 1,8 кг, темп стрельбы - 950 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы - 200 м.
Patr1ot
- HK UMP. Этот пистолет-пулемёт создан был в 1999 году. Создавался под американский рынок. Принцип его работы - свободный затвор, стрельба ведётся с закрытого затвора. Есть также три варианта оружия: под патрон 45 ACP, под патрон 40 S&W - для США (там это классические калибры) и под патрон 9x19 Парабеллум, для остальных. Стрельбу можно вести одиночным и автоматическим огнём, очередями серией по два или три выстрела. Ёмкость магазина - 25 патронов или 30 патронов, темп стрельбы - 600 выстрелов в минуту. Масса оружия составляет 2,45 кг.
Patr1ot
- ПП-19-01 «Витязь». Это российская модель. Она была разработана в 2004 году, по большому счёту первый в этом классе в нашей стране. Стрельба ведётся с закрытого затвора, можно вести одиночный и автоматический огонь обычными и бронебойными патронами калибра 9 мм, патрон 9x19 Парабеллум. Ёмкость магазина - 30 патронов. Есть у этого пистолета-пулемёта также рамочный металлический приклад. Выпускается «Витязь» в базовом и модифицированном вариантах. Масса оружия - 2,9 кг, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту, прицельная дальность - 200 метров.
Patr1ot
- B&T APC. Имеет калибр 9 мм, 10 мм, 11,43 мм, соответственно патроны - 9x19 Парабеллум, .40 S&W, 45 ACP. Используется в этом оружии автоматика со свободным затвором. Во всех вариантах пистолета-пулемёта ведётся стрельба только с закрытого затвора. Ударно-спусковой механизм здесь - курковый. Ёмкость магазина составляет 30 патронов, масса оружия - 2,5 кг, темп стрельбы - 1800 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы - 200 м.
Patr1ot
- СР-2 «Вереск». Принцип его работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Этот принцип не так характерен для пистолета-пулемёта и объясняется мощностью модели. Калибр - 9 мм, патрон повышенной пробиваемости - 9x21 мм (способен пробивать 4-миллиметрового стального листа с расстояния 100 м, что весьма серьёзно для такого калибра). Режим огня у этого оружия - одиночный, автоматический. Ёмкость магазина - 20 или 30 патронов, темп стрельбы - 900 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы - 200 м.
Patr1ot
- QSW-05. Это основное оружие народно-освободительной армии Китая, китайских сил специального назначения. Производится в двух калибрах: полицейском - 9 мм, а также армейском - 5,8 мм. Патроны здесь - 9x19 Парабеллум, 5,8x21 мм. Автоматика работает по схеме со свободным затвором. Есть возможность вести одиночный и автоматический огонь. Ёмкость магазина составляет 50 патронов, на стволе также крепится глушитель, темп стрельбы - 900 выстрелов в минуту, эффективная дальность - 150 м, масса оружия - 2,2 кг.
Patr1ot
- Spectre M4. Этот итальянский пистолет-пулемёт был разработан в 1984 году. Принцип его работы - свободный затвор калибра 9 мм. Патрон используется для него 9x19 Парабеллум, темп стрельбы оружия составляет 850 выстрелов в минуту, ёмкость магазина - 30 либо 50 патронов, прицельная дальность стрельбы - 100 м. Основное отличие этой модели от других - в наличии самовзводного механизма, как в револьверах двойного действия. Используется этот пистолет-пулемёт для борьбы с мафией и в антитеррористических операциях.
Patr1ot