Десять лучших штурмовых винтовок стран НАТО

Десять лучших штурмовых винтовок стран НАТОВот в чём состоят их особенности
Эксперт YouTube-канала Patr1ot перечислил самые современные и мощные модели винтовок, которыми пользуются бойцы армий НАТО.
HK 416
Немецкая штурмовая винтовка, которая была создана в 2005 году. Принцип её работы — отвод пороховых газов, поворотный затвор. Её магазин совместим с магазинами М4, М16. Ключевое отличие от M4A1 состоит у HK 416 в газоотводной системе. За счёт этого исчезла проблема с перегревом, которая была у американской версии винтовки.
Калибр — 5,56 мм
Патрон — 5,56x45 НАТО
Режимы стрельбы у HK 416 — одиночный, автоматический
Темп стрельбы — 850 выстрелов в минуту
Прицельная дальность — 650 м
Состоит на вооружении США, Норвегии, Польши, Германии, Италии, Турции, Словении.
FN SCAR
Штурмовая винтовка, которая была создана в 2003 году для спецопераций. Принцип работы винтовки — отвод пороховых газов, поворотный затвор. Существует несколько модификаций этого оружия, каждая из них может иметь разную конфигурацию (отличаются друг от друга они длиной ствола). Заменить один ствол на другой при этом можно всего за несколько минут.
Ёмкость магазина составляет 20 или 30 патронов
Темп стрельбы — 625 выстрелов в минуту
Прицельная дальность — 400-900 м.
Используется винтовка в армиях США, Бельгии, Германии, Италии, Литвы, Польши, Финляндии, Португалии и ряде других стран
CZ 805 BREN
Этот оружейный комплекс был представлен в 2009 году. Принцип его работы — отвод пороховых газов, поворотный затвор,
Калибр — 6,5x68, 5,56 мм
Патроны — 5,56х45 мм, 6,8х43 мм, 7,62х39 мм
CZ 805 имеет три режима огня. Это одиночный, автоматический, с отсечкой по два выстрела
Магазины винтовки имеют 20 или 30 патронов
Темп стрельбы оружия — 760 выстрелов в минуту
Масса — 3,5 кг
Эффективная дальность стрельбы — 500 м
Помимо Чехии, CZ 805 BREN используется вооружёнными силами Франции, Венгрии, Португалии, Словакии.
Beretta ARX160
Штурмовая винтовка была создана в 2009 году в рамках программы «Солдат будущего» для итальянской армии.
- Также она находится на вооружении Польши, Румынии, Албании.
Принцип работы винтовки - отвод пороховых газов, поворотный затвор.
Основной калибр — 5,56 мм, но также используются калибры 5,4 мм и 7,62 мм.
Патроны у винтовки — 5,45х39 мм, 5,56x45 мм, 6,8x43 мм, 7,62х39 мм.
Используются здесь также магазины на 30 патронов, совместимые с М4, М16.
Режимы огня — одиночный, автоматический
В полевых условиях стандартный ствол длиной 406 мм можно быстро заменить на укороченные.
Темп стрельбы винтовки — 700 выстрелов в минуту
Эффективная дальность — 600 м.
HK G36
Эта винтовка была разработана в 1997 году.
- Применяется она в Германии, Испании, Литве, Эстонии, Латвии.
Принцип работы винтовки - отвод пороховых газов, поворотный затвор.
Калибр — 5,56 мм
Патрон — 5,56x45 НАТО
Магазины — на 10, 20, 30 патронов.
Винтовка выпускается в трёх основных модификациях. Это базовый вариант G36, укороченный вариант G36K, а также G36C со стволом 228 мм.
Примечательна винтовка и тем, что в ручку для переноски вмонтированы у неё оптический и коллиматорный прицелы.
- Эффективная дальность стрельбы, в зависимости от модификации — 300-580 м.
M4A1
Разработан этот карабин был в 1994 году на основе винтовки М16А2. Принцип его работы — отвод пороховых газов, поворотный затвор.
- Калибр — 5,56 мм, патрон — 5,56x45 НАТО.
На сегодня этот карабин заменил винтовку М16 в армии США.
Магазины M4A1 имеют ёмкость от 30 до 60 патронов
Темп стрельбы оружия — 950 выстрелов в минуту
Эффективная дальность стрельбы — 500 м.
Помимо Соединённых Штатов, состоит на вооружении Албании, Чехии и Хорватии, Франции, Италии, Польши, Португалии.
Colt Canada C8
Создана она была в 1994 году, но является модификацией американского карабина М4А1.
Применяется винтовка армиями Норвегии, Канады, Нидерландов, Дании, Великобритании
Основное отличие от американской версии у С8 — утяжелённый ствол с более коротким шагов нарезов
Калибр — 5,56 мм
Патрон — 5,56x45 НАТО
Ёмкость магазина — 30 патронов
Темп стрельбы — 950 выстрелов в минуту
Эффективная дальность стрельбы — 500 м.
Существует также специальный вариант этого оружия для спецназа.
Steyr AUG
Легендарная австрийская штурмовая винтовка. Модель была принята на вооружение Австрией в 1977 году с обозначением STG-77. Конструкция состоит из взаимозаменяемых модулей. Благодаря этому её можно легко превратить в любое оружие: от пистолета-пулемёта до снайперской винтовки.
Калибр — 5,56 мм
Патрон - 5,56x45 мм НАТО
Принцип работы — отвод пороховых газов, поворотный затвор
Ёмкость магазина — 30-42 патрона
Темп стрельбы — 750 выстрелов в минуту
Режимы огня — одиночный, автоматический
Масса - 3,6 кг
Прицельная дальность стрельбы — 650 м
Находится на вооружении эта винтовка также у армии Германии, Великобритании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов.
FN F2000
Это бельгийская штурмовая винтовка.
Применяется она подразделениями стран Бельгии, Сербии, Хорватии, Польши, Словении.
Калибр — 5,56 мм
Патрон — 5,56x45 НАТО.
Осуществляется выстрел за счёт отвода пороховых газов, запирание ствола происходит поворотом затвора.
В стандартной комплектации этот автомат оснащён оптическим прицелом, который в случае необходимости можно заменить на компьютеризированный модуль управления
Ёмкость магазина — 30 патронов
Прицельная дальность — 500 м.
АК4
Эта винтовка была создана в 1964 году и сейчас состоит на вооружении армий Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии. Принцип её работы — полусвободный затвор с роликовым замедлением.
Калибр — 7,62 мм
Патрон - 7,72х51 НАТО
Ёмкость магазина у винтовки — 25 патронов
Темп стрельбы — 600 выстрелов в минуту
Эффективная дальность — 600 м