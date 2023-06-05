Десять лучших штурмовых винтовок стран НАТО

M4A1

Разработан этот карабин был в 1994 году на основе винтовки М16А2. Принцип его работы — отвод пороховых газов, поворотный затвор.

Калибр — 5,56 мм, патрон — 5,56x45 НАТО.

На сегодня этот карабин заменил винтовку М16 в армии США.