Десять новогодних подарков для тех, кто заботится об экологии

В список, составленный экспертами издания BBC Science Focus Magazine, вошли десять продуктов. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Пищевая пленка из пчелиного воска WAFE. Она позволит защитить еду от вредного воздействия. Кроме того, в комплекте идут три многоразовые силиконовые крышки. После использования плёнку можно ополоснуть водой.