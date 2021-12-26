Десять новогодних подарков для тех, кто заботится об экологии

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Десять новогодних подарков для тех, кто заботится об экологииПеречисляет издание BBC Science Focus Magazine
Авторы BBC Science Focus Magazine составили подборку из десяти подарков для тех, кто уделяет особое внимание проблемам защиты окружающей среды.
В список, составленный экспертами издания BBC Science Focus Magazine, вошли десять продуктов. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Пищевая пленка из пчелиного воска WAFE. Она позволит защитить еду от вредного воздействия. Кроме того, в комплекте идут три многоразовые силиконовые крышки. После использования плёнку можно ополоснуть водой.
- Блокнот Vent for Change. Изготовлен этот блокнот из переработанной кожи и экологически чистой бумаги. Подойдёт всем, кому нужно делать заметки от руки.
- Бутылка Chillys Series 2. Представлено большое разнообразие цветов бутылок. В них можно хранить напитки в горячем (в течение 12 часов) или холодном (более 24 часов) виде.
- Наушники House of Marley Positive Vibrations. Для изготовления наушников используется древесина, сертифицированная Лесным попечительским советом, перерабатываемые материалы. В среднем работает устройство 12 часов, при этом они имеют функцию шумоизоляции, могут подключаться к оборудованию через Bluetooth.
- Постельное бельё Panda. Изготовлено оно из 100-процентного бамбука. По мере стирки материал становится более мягким. Также отличается продукт воздухопроницаемостью.
- Карандаши, которые можно посадить. После того как карандашом уже нельзя будет писать, его можно будет посадить. Всего в одной упаковке можно найти 8 таких карандашей. В каждом из них - различные семена, включая шалфей, тимьян, чиа и ромашку.
- Многоразовый блокнот Rocketbook. Даёт возможность писать на страницах и затем стирать написанное. Кроме того, все конспекты можно сохранять на электронной почте или в приложениях.
- Бамбуковые тройники для гольфа Green Swing. В одном наборе - 30 таких штук. Компания утверждает, что эти атрибуты прочные, экологичные и биоразлагаемые.
- Свеча Jungle Culture с кокосом. Свеча вообще не содержит пластика, парабенов (консервант, который используют для создания аромата для свечей). Также поставляется продукт в хлопковом мешочке.
- Переносная лампа Little Sun Diamond. Заряжается она от солнца. Пять часов нахождения под солнечными лучами позволят её использовать в течение 5 часов ночью на полной мощности и ещё несколько часов на малой мощности.
Источник: BBC Science Focus Magazine