Десять вариантов удобного хранения QR-кодов

В России в некоторых городах сейчас попасть в кинотеатр, музей или торговый центр без QR-кода не получится. Поэтому TJ представил десять вариантов, благодаря которым носить с собой этот QR-код станет проще. При этом нужно не забывать брать с собой и документы, удостоверяющие личность: например, паспорт.

«Госуслуги». Именно в этом приложении хранится ваш QR-код. Как только вы зайдёте введёте логин и пароль и зайдёте в приложение, на главной странице вы увидите баннер с надписью «Сертификаты и QR-коды». Необходимо на него нажать, и откроется ваш QR-код.

«Госуслуги СТОП Коронавирус». Это приложение Минцифры. Чтобы зайти в него, тоже потребуются пароль и логин от аккаунта на «Госуслугах». На главной странице автоматически вы также увидите QR-код сертификата о вакцинации. Удобно, что здесь можно ещё хранить и результаты других тестов: ПЦР-теста, на антитела.

Скриншот или PDF-файл. Сертификат о вакцинации можно скачать с сайта «Госуслуг» в формате PDF или же просто сделать его скриншот. Затем вы просто можете загрузить файл для себя в Telegram, добавить в избранное или поставить снимок на рабочий стол смартфона. Правда, это не самый надёжный способ: фото или PDF-файл легко можно потерять.

Apple Wallet. Вариант для владельцев iPhone. Жители Москвы могут добавить в Apple Wallet сертификат через mos.ru, а остальные - через сторонние программы (если сохраняете с «Госуслуг», то это может быть covidwallet.ru).