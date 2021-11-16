Десять вариантов удобного хранения QR-кодов

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Десять вариантов удобного хранения QR-кодовВ электронном виде и не только
Сейчас, когда QR-код приходится брать с собой практически всегда, становится актуальной проблема его хранения. Редакция TJ предложила десять способов его размещения, которые облегчат жизнь.
В России в некоторых городах сейчас попасть в кинотеатр, музей или торговый центр без QR-кода не получится. Поэтому TJ представил десять вариантов, благодаря которым носить с собой этот QR-код станет проще. При этом нужно не забывать брать с собой и документы, удостоверяющие личность: например, паспорт.
- «Госуслуги». Именно в этом приложении хранится ваш QR-код. Как только вы зайдёте введёте логин и пароль и зайдёте в приложение, на главной странице вы увидите баннер с надписью «Сертификаты и QR-коды». Необходимо на него нажать, и откроется ваш QR-код.
- «Госуслуги СТОП Коронавирус». Это приложение Минцифры. Чтобы зайти в него, тоже потребуются пароль и логин от аккаунта на «Госуслугах». На главной странице автоматически вы также увидите QR-код сертификата о вакцинации. Удобно, что здесь можно ещё хранить и результаты других тестов: ПЦР-теста, на антитела.
- Скриншот или PDF-файл. Сертификат о вакцинации можно скачать с сайта «Госуслуг» в формате PDF или же просто сделать его скриншот. Затем вы просто можете загрузить файл для себя в Telegram, добавить в избранное или поставить снимок на рабочий стол смартфона. Правда, это не самый надёжный способ: фото или PDF-файл легко можно потерять.
- Apple Wallet. Вариант для владельцев iPhone. Жители Москвы могут добавить в Apple Wallet сертификат через mos.ru, а остальные - через сторонние программы (если сохраняете с «Госуслуг», то это может быть covidwallet.ru).
- Google Pay. Аналог Apple Wallet на Android-устройствах. Что перенести QR-код с «Госуслуг» в Google Pay, придётся воспользоваться Pass2pay. В нём нужно открыть PDF-файл с кодом, заполнить необходимые поля и сохранить всё на телефон.
- «QR-код Виджет». Это приложение, которое сделает из фото QR-кода виджет для рабочего стола. Правда, если вам нужно будет создать несколько виджетов, то придётся заплатить 99 рублей - столько стоит платная версия программы.
- Приложение банка «Тинькофф». QR-код здесь автоматически отображается - экспортируется с «Госуслуг». Единственное - чтобы его увидеть, придётся зайти в онлайн-банк, а для этого нужно ввести пароль, приложить палец к сканеру либо использовать распознавание по лицу.
- «Яндекс». Приложение, которое работает так же, как предыдущее. В «Настройках» выберите «QR-код», а затем переместите его с сайта «Госуслуг».
- Бумажный QR-код. Для этого вам необходимо либо распечатать сертификат дома, либо получить его (с 16 ноября) в МФЦ. Вероятнее всего, этот способ удобнее всего будет для пожилых.
- QR-тату. В этом случае вы точно его не забудете взять с собой. Однако есть и минус: QR-код действителен лишь в течение определённого времени.
Источник: TJ