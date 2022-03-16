Десять животных, сила укуса которых поражает

Согласно результатам исследования, проведённого Университетом Брауна (США), сила укуса животных зависит от размера их пищи. Измеряется эта сила укуса в фунтах на квадратный дюйм, или PSI. Это значение представляет собой давление, которое оказывает животное на добычу. Ниже - о десяти животных, чей укус может оказаться смертельным.

Нильский крокодил. Его сила укуса составляет 5000 фунтов на квадратный дюйм, а обитает он в Африке. Обычно он проглатывает свою добычу целиком, но перед этим раздавливает её зубами. Сами по себе такие крокодилы очень агрессивные, могут легко уничтожить любого, кто подойдёт к воде.

Морской крокодил. Живёт крокодил в Австралии, Юго-Восточной Азии, Африке. Сила его укуса - 3700 фунтов на квадратный дюйм. Самцы могут быть длиной до 7 метров, а вес их может составлять 1000 килограммов. Животные караулят жертву о кромки воды, а затем бросаются на добычу.

Американский аллигатор. Обитает этот крокодил на юге США. Сила его укуса равняется 2125 фунтам на квадратный дюйм. Он способен при помощи укуса даже поднять небольшой грузовик, как отмечают учёные из Университета штата Флорида (США).

Бегемот. Живёт он в Африке, а сила его укуса составляет 1800 фунтов на квадратный дюйм. У бегемота самые большие зубы и самый большой рот из всех наземных млекопитающих. Пользуется он ими для того, чтобы защититься от хищников или других бегемотов, а также для нападения на сородичей.