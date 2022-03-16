Десять животных, сила укуса которых поражает

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Десять животных, сила укуса которых поражаетО них рассказало издание BBC Science Focus Magazine
Сила укуса человека в среднем -162 фунта на квадратный дюйм. Но это совсем мало по сравнению с некоторыми животными. О них - в статье.
Согласно результатам исследования, проведённого Университетом Брауна (США), сила укуса животных зависит от размера их пищи. Измеряется эта сила укуса в фунтах на квадратный дюйм, или PSI. Это значение представляет собой давление, которое оказывает животное на добычу. Ниже - о десяти животных, чей укус может оказаться смертельным.
- Нильский крокодил. Его сила укуса составляет 5000 фунтов на квадратный дюйм, а обитает он в Африке. Обычно он проглатывает свою добычу целиком, но перед этим раздавливает её зубами. Сами по себе такие крокодилы очень агрессивные, могут легко уничтожить любого, кто подойдёт к воде.
- Морской крокодил. Живёт крокодил в Австралии, Юго-Восточной Азии, Африке. Сила его укуса - 3700 фунтов на квадратный дюйм. Самцы могут быть длиной до 7 метров, а вес их может составлять 1000 килограммов. Животные караулят жертву о кромки воды, а затем бросаются на добычу.
- Американский аллигатор. Обитает этот крокодил на юге США. Сила его укуса равняется 2125 фунтам на квадратный дюйм. Он способен при помощи укуса даже поднять небольшой грузовик, как отмечают учёные из Университета штата Флорида (США).
- Бегемот. Живёт он в Африке, а сила его укуса составляет 1800 фунтов на квадратный дюйм. У бегемота самые большие зубы и самый большой рот из всех наземных млекопитающих. Пользуется он ими для того, чтобы защититься от хищников или других бегемотов, а также для нападения на сородичей.
- Ягуар. Равняется сила укуса у него 1500 фунтам на квадратный дюйм, а проживает он в Южной и Центральной Америке, на юго-западе США. За счёт всего одного укуса ягуары способны убивать животных, масса которых - в четыре раза больше их собственного.
- Бычья акула. Её сила укуса - 1350 фунтов на квадратный дюйм. Найти акулу можно в тёплых прибрежных районах, а также в реках и озёрах по всему миру. У неё больше зубов, нежели у других акул - до 350 штук. Есть они могут устриц, черепах, детёнышей бегемотов и других акул.
- Горилла. Обитает животное в лесах центральной Африки, а его сила укуса составляет 1300 фунтов на квадратный дюйм. При этом питается горилла по большей части растительной пищей и используют зубы для пережёвывания твёрдых веток, сдирания коры с деревьев.
- Белый медведь. Его сила укуса - 1200 фунтов на квадратный дюйм. Найти его можно на Полярном круге. У этих животных самый сильный укус среди всех медведей. Используют они зубы для пережёвывания толстого жира арктических животных.
- Медведь гризли. Проживает в США и Канаде, а сила его укуса равняется 1160 фунтов на квадратный дюйм. Они способны с лёгкостью разорвать при помощи одного укуса плоть животного или раздробить его кости.
- Гиена. Сила укуса у неё - 1100 фунтов на квадратный дюйм. Обнаружить животное можно в Африке. У него также есть специальные зубы, предназначенные для разрушения и дробления костей.
Источник: BBC Science Focus Magazine