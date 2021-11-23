Детали для российских бронемашин начали печатать на принтере

Приводятся слова генерального директора ВПК Александра Красовицкого. Он сказал, что недавно было освоено производство ряда самых сложных деталей для унифицированной колёсной бронированной платформы «Бумеранг» с использованием промышленного 3D-принтера.

Использование 3D-принтера позволяет значительно сократить расходы на изготовление опытных образцов техники. Не требуется изготовление пресс-форм и штампов. Благодаря этому также сокращается время на производство особенно сложных и новых деталей.

Напомним, на платформе «Бумеранг» можно создать бронетранспортёр, колёсную боевую машину пехоты, боевую машину с тяжёлым вооружением и другие. Например, бронетранспортёр на базе «Бумеранга» предназначен для транспортировки и поддержки огнём мотострелкового отделения. Он может самостоятельно преодолевать водные преграды.