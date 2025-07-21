Дезориентация в пространстве и не только: названы симптомы деменции у кошек

У котов деменция обычно начинается почти незаметно. Вот на какие признаки вам нужно обратить внимание, если у вас пожилое животное.

Дезориентация в пространстве. Кошка может останавливаться посреди комнаты и рассеянно смотреть в одну точку. Иногда питомец не узнаёт места, где раньше спал, забывает, где у него находятся миска или лоток. Некоторые животные блуждают ночью, натыкаясь на предметы, или же долго сидят у стены, как будто потерялись.

Изменения сна и уровня активности. Старые кошки с деменцией могут громко и пронзительно мяукать, бодрствовать по ночам, а днём очень много спать и быть вялыми.

Проблемы с посещением туалета. Кошка может ходить мимо лотка, в непривычные места, избегать туалета или прятаться. При этом важно понять, не испытывает ли животное боль и не болеет ли циститом.