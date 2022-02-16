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Дикие животные - оптимисты живут лучше остальных, утверждают исследователи

Опубликованы результаты этой научной работы были в журнале Frontiers of Ecological Evolution
Группа учёных из Израиля выяснила, что умеренный оптимизм при принятии решений помогает животным жить дольше и в целом лучше. Подробнее об этом - в материале.
Дикие животные - оптимисты живут лучше остальных, утверждают исследователи

Исследование, в ходе которого была разработана модель добывания дикими животными корма, проводили Тала Авгара из Департамента ресурсов дикой природы и Одеда Бергер-Тала из Университета Бен-Гуриона в Негеве. Оказалось, что когда животные сталкиваются с каким-то решением, то при предпочтении оптимистичных вариантов они в целом имеют более здоровую жизнь и получают доступ к лучшей пище.

Эксперты создали компьютерную симуляцию. В ней животное-собиратель, которое имело некоторые знания о качестве пищи в целом и времени пути к новым источникам пищи, должно было принимать решения, связанные с питанием. Ему нужно было выбрать: оставаться на текущем участке или перейти на новый, ещё не исследованный. Учёные обнаружили, что переход к новым территориям и позитивное отношение к неизвестному приводили зачастую животных к лучшей жизни.

Дикие животные - оптимисты живут лучше остальных, утверждают исследователи

При этом, добавляют исследователи, в симуляциях и в реальности обычно смерть диких животных вызвана голодом. Но в выигрыше с точки зрения стратегии принятия решений оказываются из животных не абсолютные оптимисты и пессимисты, а именно умеренные (у них лучше здоровье, выше продолжительность жизни и коэффициент воспроизводства). Как правило, в молодом возрасте умирали те особи, которые применяли либо крайне оптимистичные, либо крайне пессимистичные стратегии.

Источник: Phys.org
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