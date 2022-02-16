Дикие животные - оптимисты живут лучше остальных, утверждают исследователи

Исследование, в ходе которого была разработана модель добывания дикими животными корма, проводили Тала Авгара из Департамента ресурсов дикой природы и Одеда Бергер-Тала из Университета Бен-Гуриона в Негеве. Оказалось, что когда животные сталкиваются с каким-то решением, то при предпочтении оптимистичных вариантов они в целом имеют более здоровую жизнь и получают доступ к лучшей пище.

Эксперты создали компьютерную симуляцию. В ней животное-собиратель, которое имело некоторые знания о качестве пищи в целом и времени пути к новым источникам пищи, должно было принимать решения, связанные с питанием. Ему нужно было выбрать: оставаться на текущем участке или перейти на новый, ещё не исследованный. Учёные обнаружили, что переход к новым территориям и позитивное отношение к неизвестному приводили зачастую животных к лучшей жизни.