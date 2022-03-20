Для чего используются роботы с внешностью животных: семь примеров

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Для чего используются роботы с внешностью животных: семь примеровИх перечисляет издание BBC Science Focus Magazine
Сейчас инженеры создают самых разных роботов, напоминающих насекомых, птиц или других животных. Но что такие разработки дают людям? Об этом - в материале.
По словам автора статьи, роботы, похожие на соколов, тараканов и других животных выполняют одну важную функцию. Они дают возможность изучить поведение настоящих животных. О некоторых таких разработках - ниже.
- Робот - летучая мышь, США. Его конструкция состоит из системы мышц, костей и суставов, которые позволяют крыльям складываться и раскладываться. Этот робот получил наименование B2. Специалисты в статье, опубликованной в Science Robotics, подчёркивают, что они использовали специальную силиконовую кожу толщиной 56 микрометров (один микрометр - это одна тысячная миллиметра), чтобы натянуть её на крылья. Благодаря этому робот может летать примерно так же, как настоящие летучие мыши, а также проникать в труднодоступные места.
- Робот-сапсан, США. Такой робот был создан благодаря идее инженера Стэнфордского университета Уильяма Родерика. «Сапсан» способен приземляться на ветки неправильной формы благодаря специальным ногам и когтям, похожим на птичьи (на собственно ноги сапсана). Такие роботы позволят в будущем более эффективно наблюдать за происходящим во время, например, лесных пожаров или просто следить за дикими животными.
- Робот-крыса, Китай и Япония. Подобный робот поможет в изучении психических расстройств у мышей и, соответственно, у человека. Модель WR-5 может взаимодействовать с настоящими крысами для того, чтобы узнать больше об их поведении. По словам исследователей, робот оказался способен побуждать других крыс спариваться с определённой крысой, а в будущем сможет успокаивать крыс во время стресса.
- Робот-сокол, Великобритания. Благодаря такому роботу учёные смогли понять, эгоистичны по своей природе животные или же они стремятся защитить свою группу. Оказалось, что голуби при нападении хищника выстраиваются таким образом, чтобы помочь всем, кто находится в стае, улететь от «сокола». Результаты проведённого исследования были опубликованы в 2021 году в статье Current Biology.
- Робот-гуппи, Германия. Немецкие инженеры таким образом изучили поведение рыбок гуппи в парах. Данные исследования были опубликованы в издании Biology Letters в 2020 году. В ходе эксперимента учёные перемещали напечатанную на 3D-принтере рыбку при помощи магнитов. Робот копировал направление и скорость рыбы, с которой он составлял пару, и оставался при этом на определённом расстоянии. Выяснилось, что пары лучше координировались и выстраивались, когда реальная рыба плавала быстрее.
- Робот-таракан, США. Вместо шести ног у него всего четыре, но он также легко перемещается по различным поверхностям, как настоящие тараканы. Длина его составляет 4,5 см, вес - 1,5 грамма. Создали робота специалисты из Гарвардского университета по просьбе производителя авиационных двигателей Rolls-Royce. Тому необходимы были устройства, которые бы легко пробирались в труднодоступные части двигателя. Благодаря специальным подушечкам на основе электроадгезии роботы-тараканы могут передвигаться по любой поверхности.
- Роботы-пчёлы и рыбы, Европа. В 2019 году команда инженеров из четырёх европейских вузов смогла заставить австрийских медоносных пчёл общаться со швейцарскими рыбками данио. Это случилось благодаря тому, что в их социальные группы поместили роботов-пчёл и роботов-рыб. Первые применяли для коммуникации вибрацию и изменение температуры, а вторые - движения хвоста и различные цвета. Через полчаса настоящие животные даже переняли друг у друга некоторые характерные признаки: данио больше держались вместе, а медоносные пчёлы меньше передвигались.
Источник:BBC Science Focus Magazine
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: