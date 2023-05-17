Для чего на самом деле строили Великую Китайскую стену

Кроме того, возникает вопрос, почему часть Великой Китайской стены имеет бойницы, которые размещены во внутреннюю часть страны. Одни учёные считают, что это связано с бегством крестьян к кочевникам, другие - что создано для того, чтобы помешать кочевникам, которые проникали в страну.

Тем не менее от набегов эта стена не особо спасала. Всё равно в империю проникали Чингисхан и кочевники.

Существует также версия, что Великая Китайская стена возводилась для использования в качестве транспортной магистрали. Однако в летописях об этом не упоминается, да и затрат слишком много для полученных результатов.

Самой популярной теорией о строительстве Великой Китайской стены считается следующая. Она предполагает, что эта стена создавалась как средство для объединения жителей, укрепления рода. То есть она, скорее всего, играла больше идеологическую роль.