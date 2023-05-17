Для чего на самом деле строили Великую Китайскую стену

Для чего на самом деле строили Великую Китайскую стенуЕё протяжённость составляет более 20 тысяч километров
На строительство Великой Китайской стены ушло больше двух тысяч лет. И она до сих пор считается загадочным сооружением.
Строительство Великой Китайской стены началось в III веке до н.э. Считается, что строилась эта стена для защиты народа от набегов враждующих племён, включая кочевников. Но на самом деле не всё так просто.
Даже если рассмотреть самые известные участки этой стены, то можно заметить, что они размещаются не вдоль границы. Да и выглядят в целом они странно.
Кроме того, возникает вопрос, почему часть Великой Китайской стены имеет бойницы, которые размещены во внутреннюю часть страны. Одни учёные считают, что это связано с бегством крестьян к кочевникам, другие - что создано для того, чтобы помешать кочевникам, которые проникали в страну.
Тем не менее от набегов эта стена не особо спасала. Всё равно в империю проникали Чингисхан и кочевники.
Существует также версия, что Великая Китайская стена возводилась для использования в качестве транспортной магистрали. Однако в летописях об этом не упоминается, да и затрат слишком много для полученных результатов.
Самой популярной теорией о строительстве Великой Китайской стены считается следующая. Она предполагает, что эта стена создавалась как средство для объединения жителей, укрепления рода. То есть она, скорее всего, играла больше идеологическую роль.