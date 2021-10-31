Для чего Никита Хрущёв собирался сбросить атомную бомбу на Турцию

Точно так же Хрущёв поступил и в 1957 году, когда Египет с Сирией решили объединиться. Он заявил, что СССР при нападении на Сирию вынужден будет вмешаться. В октябре этого же года лидеру Советского Союза министр обороны Малиновский расписал два варианта войны: с каждым государством отдельно или со всеми сразу. В первом случае собирались отправить бомбардировщик с атомной бомбой, во втором - применение подобное оружия только в отношении наиболее агрессивных стран. И первым государством, куда планировали сбросить бомбу, оказалась Турция. Объяснялось этом тем, что советские разведчики уже сообщали о готовности страны к активному наступлению. Хрущёву предложили атаковать столицу Турции - нанести предупредительный удар. Хрущёв лишь приказал готовить атомное оружие к применению.

Но в итоге удара по Турции не было. Причиной стал звонок президента США Дуайта Эйзенхауэра, который пообещал договориться со своими ближайшими союзниками по НАТО. И Штатам действительно удалось повлиять на Турцию и Израиль - войны не случилось.

Но при этом схема по вторжению в Турцию находилась в сейфе у военных до начала 90-х годов. В 80-х годах военные эксперты оценили план Малиновского и пришли к выводу, что нападение на Турцию позволило бы армии СССР выиграть несколько недель, за которые бы Египет и Сирия бы объединились. А насчёт атомного оружия сообщается, что удар должны были нанести только по Анкаре.