Для чего нужна граница между Солнечной системой и остальным пространством

Что собой представляет граница Солнечной системы? Это такая космическая область, которая разделяет «солнечный ветер» (постоянный поток протонов, электронов и альфа-частиц, испускаемых Солнцем) и «межзвездное пространство» (ISM). Она называется гелиопаузой. Также она является границей гелиосферы - пузыря пространства, где находится магнитное поле Солнца и выбросы частиц.

Что касается размера границы, то оно рассчитывается в астрономических единицах (а.е.). Одна а.е. - это среднее расстояние между Солнцем и Землёй (149 597 870 700 метров). Так вот, гелиосфера находится примерно в 120 а.е. от Солнца в направлении, обращённом к межзвёздному ветру, а в противоположном направлении - как минимум в 350 а.е.