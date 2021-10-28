Для чего Польша призывает готовиться к войне с Россией

Как отмечает автор «Лайфа», причина такого поведения Польши - в том, что государство рискует потерять дотации от Европейского союза. Уже сейчас их размер сократили из-за того, что страна «провалила внедрение норм ЛГБТ». Это подтверждает и политолог Александр Роджерс. Также суд Евросоюза наложил на страну штраф за невыполнение решения «о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей».

О необходимости подготовки Польши к военным действиям с Россией заявил Ярослав Качиньский, вице-премьер страны. Кроме того, он отметил, что планируется принятие законопроекта, согласно которому численность армии увеличится до как минимум 250 000 человек, в резерве при этом будут находиться более 50 000 человек. Оснащаться военные будут оружием, приобретённым у США.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что даже при возникновении военного конфликта с Польшей Россия сможет быстро нанести ответный удар. Из-за русофобии польской стороны некоторые другие страны (Германия, Франция) не могут занять другую позицию, а это мешает сотрудничеству России с европейскими государствами.