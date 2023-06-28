Наука и технологии
22:04, 28 июня 2023
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Для чего раньше клеили плитку на фасады панельных домов

Есть несколько причин

На старых панельных домах и сейчас можно увидеть мелкую плитку. И чаще всего она белого цвета. Но зачем её клеили на фасады?

На панелях многоэтажных домов появляется плитка где-то в 1970-х годах. Исчезает эта технология в 1990-е годы. До возникновения идеи с плиткой панельные дома делали из окрашенных бетонных элементов.

Для чего раньше клеили плитку на фасады панельных домов
Купчино

Но для чего конкретно использовалась мелкая плитка? Прежде всего, она делала бетон плиты менее пористым и в целом улучшала внешний вид фасада. В результате разводы и плесень не образовывались.

Известно также, что стеклянная плитка уменьшает в летнее время нагрев тонкой плиты панельного дома. Подобный плиточный фасад не нужно постоянно красить, а очищается он легко во время дождя. Наконец, стекло - это долговечный материал, которому не страшны воздействия погоды.

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