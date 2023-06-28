Для чего раньше клеили плитку на фасады панельных домов

Но для чего конкретно использовалась мелкая плитка? Прежде всего, она делала бетон плиты менее пористым и в целом улучшала внешний вид фасада. В результате разводы и плесень не образовывались.

Известно также, что стеклянная плитка уменьшает в летнее время нагрев тонкой плиты панельного дома. Подобный плиточный фасад не нужно постоянно красить, а очищается он легко во время дождя. Наконец, стекло - это долговечный материал, которому не страшны воздействия погоды.