Для чего раньше клеили плитку на фасады панельных домов

Для чего раньше клеили плитку на фасады панельных домовЕсть несколько причин
На старых панельных домах и сейчас можно увидеть мелкую плитку. И чаще всего она белого цвета. Но зачем её клеили на фасады?
На панелях многоэтажных домов появляется плитка где-то в 1970-х годах. Исчезает эта технология в 1990-е годы. До возникновения идеи с плиткой панельные дома делали из окрашенных бетонных элементов.
Но для чего конкретно использовалась мелкая плитка? Прежде всего, она делала бетон плиты менее пористым и в целом улучшала внешний вид фасада. В результате разводы и плесень не образовывались.
Известно также, что стеклянная плитка уменьшает в летнее время нагрев тонкой плиты панельного дома. Подобный плиточный фасад не нужно постоянно красить, а очищается он легко во время дождя. Наконец, стекло - это долговечный материал, которому не страшны воздействия погоды.