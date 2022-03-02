Для чего учёные собираются столкнуть ракету с Луной

По словам автора, планетолога, доцента астрофизических и планетарных наук Университета Колорадо в Боулдере Пола Хейна, после столкновения с Луной специалисты будут проводить анализ образовавшегося на её поверхности кратера. Использоваться для этого будет аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Это позволит узнать о том, что на самом деле происходит при планетарном столкновении.

Автор также отметил, что подобный эксперимент может оказаться захватывающей возможностью узнать, как в космосе при естественном столкновении небесных тел изменяются поверхности планет. Также благодаря пониманию физики ударов, нанесённых Луне, исследователи смогут найти объяснение бесплодному ландшафту Луны и узнать о влиянии на Землю и другие планеты столкновений.