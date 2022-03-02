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Для чего учёные собираются столкнуть ракету с Луной

Объясняет планетолог
Планируется, что уже 4 марта 2022 года в Луну врежется ракета-носитель. Скорость её составит при этом почти 6000 миль в час, или около 9660 километров в час. Но зачем учёные проводят такой эксперимент? Ответ - в статье.
Для чего учёные собираются столкнуть ракету с Луной

По словам автора, планетолога, доцента астрофизических и планетарных наук Университета Колорадо в Боулдере Пола Хейна, после столкновения с Луной специалисты будут проводить анализ образовавшегося на её поверхности кратера. Использоваться для этого будет аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Это позволит узнать о том, что на самом деле происходит при планетарном столкновении.

Автор также отметил, что подобный эксперимент может оказаться захватывающей возможностью узнать, как в космосе при естественном столкновении небесных тел изменяются поверхности планет. Также благодаря пониманию физики ударов, нанесённых Луне, исследователи смогут найти объяснение бесплодному ландшафту Луны и узнать о влиянии на Землю и другие планеты столкновений.

Для чего учёные собираются столкнуть ракету с Луной

Учёные ожидают, что ракета врежется в большую бесплодную равнину, находящуюся внутри огромного кратера Герцшпрунг. Расположена равнина на дальней от Земли стороне Луны. В результате после этого задняя часть корпуса этой ракеты будет полностью уничтожена, а куски металла от неё разлетятся во всех направлениях.

Аппарат NASA при этом сможет увидеть первые проблески кратера только спустя примерно две недели после удара. Затем будут сделаны снимки этого кратера в разрешении около 1 метра на пиксель.

Специалисты также полагают, что после столкновения кратер будет иметь диаметр от 10 до 30 метров, глубину - от 2 до 3 метров.

Источник: The Conversation
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