Для чего учёные собираются столкнуть ракету с Луной

Для чего учёные собираются столкнуть ракету с ЛунойОбъясняет планетолог
По словам автора, планетолога, доцента астрофизических и планетарных наук Университета Колорадо в Боулдере Пола Хейна, после столкновения с Луной специалисты будут проводить анализ образовавшегося на её поверхности кратера. Использоваться для этого будет аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Это позволит узнать о том, что на самом деле происходит при планетарном столкновении.
Автор также отметил, что подобный эксперимент может оказаться захватывающей возможностью узнать, как в космосе при естественном столкновении небесных тел изменяются поверхности планет. Также благодаря пониманию физики ударов, нанесённых Луне, исследователи смогут найти объяснение бесплодному ландшафту Луны и узнать о влиянии на Землю и другие планеты столкновений.
Учёные ожидают, что ракета врежется в большую бесплодную равнину, находящуюся внутри огромного кратера Герцшпрунг. Расположена равнина на дальней от Земли стороне Луны. В результате после этого задняя часть корпуса этой ракеты будет полностью уничтожена, а куски металла от неё разлетятся во всех направлениях.
Аппарат NASA при этом сможет увидеть первые проблески кратера только спустя примерно две недели после удара. Затем будут сделаны снимки этого кратера в разрешении около 1 метра на пиксель.
Специалисты также полагают, что после столкновения кратер будет иметь диаметр от 10 до 30 метров, глубину - от 2 до 3 метров.