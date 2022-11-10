Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лёд

В действительности жители северных областей России заготавливают лёд на зиму, чтобы иметь доступ к чистой пресной воде. А ещё из них можно создать «самодельный» холодильник.

Лёд перевозят при помощи саней, запряжённых ездовыми собаками и оленями. Для того чтобы его удобно было перевозить, его нарубают в виде небольших прямоугольников.