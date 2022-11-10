Наука и технологии
12:09, 10 ноября 2022
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Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лёд

Хотя его и так много вокруг

На севере России местные жители уже начали заготавливать на зиму лёд. Но для чего на самом деле это делается? Только для строительства ледяных фигур или домов?

Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лёд

В действительности жители северных областей России заготавливают лёд на зиму, чтобы иметь доступ к чистой пресной воде. А ещё из них можно создать «самодельный» холодильник.

Лёд перевозят при помощи саней, запряжённых ездовыми собаками и оленями. Для того чтобы его удобно было перевозить, его нарубают в виде небольших прямоугольников.

Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лёд

Речной лёд заготавливается дважды в год. Делается это в тот период, когда его толщина равняется 20-30 см.

Заготовленный лёд помогает местным жителям в зимние дни всегда иметь доступ к чистой пресной воде. К тому же во многих населённых пунктах крайнего севера просто нет центрального водоснабжения.

Источник фото:iXBT.com
Источник:iXBT.com
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