Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лёд

Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лёдХотя его и так много вокруг
На севере России местные жители уже начали заготавливать на зиму лёд. Но для чего на самом деле это делается? Только для строительства ледяных фигур или домов?
В действительности жители северных областей России заготавливают лёд на зиму, чтобы иметь доступ к чистой пресной воде. А ещё из них можно создать «самодельный» холодильник.
Лёд перевозят при помощи саней, запряжённых ездовыми собаками и оленями. Для того чтобы его удобно было перевозить, его нарубают в виде небольших прямоугольников.
Речной лёд заготавливается дважды в год. Делается это в тот период, когда его толщина равняется 20-30 см.
Заготовленный лёд помогает местным жителям в зимние дни всегда иметь доступ к чистой пресной воде. К тому же во многих населённых пунктах крайнего севера просто нет центрального водоснабжения.