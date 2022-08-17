Для стабильного интернета и дальнобойного Wi-Fi: пять лучших китайских роутеров

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Для стабильного интернета и дальнобойного Wi-Fi: пять лучших китайских роутеровО них рассказал эксперт
Ведущий YouTube-канала Technozon перечислил пять лучших на сегодня Wi-Fi-роутеров, которые можно заказать на AliExpress.
В подборку экспертов канала Technozon на YouTube вошли пять моделей роутеров. Это лучшие варианты, которые только можно сейчас приобрести в Китае. Рейтинг актуален на лето 2022 года.
- Redmi AX5400 Gaming. Работает роутер на процессоре IPQ5018. Он имеет 512 МБ оперативной памяти, поддержку 4x4 MIMO (5 ГГц) и 2x2 MIMO (2,4 ГГц), LAN 2,5 Гбит/с. Отличается также устройство наличием двойного WAN (то есть вы можете поставить два провайдера сразу) и двойной LAN-агрегации, наличием подсветки. Управлять роутером можно через приложение.
- Xiaomi AX6000. Этот роутер может работать как базовая станция. Также он поддерживает 4К QAM, 4x4 160 МГц, порты LAN 2,5 Гбит/с. Процессор здесь установлен Qualcomm IPQ5018.
- Redmi AX6000. Как и роутер, следующий за ним, поддерживает 160 МГц, 4К QAM. Находится он на третьем месте именно потому, что у него, в отличие от Redmi AX5400, есть кастомная прошивка. Объём ОЗУ у устройства равняется 512 МБ.
- Redmi AX5400. Поддерживает ширину канала в 160 МГц, 4К QAM. При этом данная модель - шестиканальная. Объём оперативной памяти роутера составляет 512 МБ. Отличается этот роутер также большой площадью покрытия.
- Tp Link AX73. Этот роутер смог завоевать всенародную любовь. Связано это с тем, что у него отличное соотношение цены и мощности. Девайс обеспечивает производительность в 2,4 ГГц, поддерживает Wi-Fi 6E, индекс скорости AX5400. Есть у роутера и USB-порт 3.0, поддержка Apple Time Machine, FTP-сервера, функция родительского контроля. Также роутер подходит для организации сети «умного дома», так как к нему можно подключить одновременно более 200 устройств.