Для стабильного интернета и дальнобойного Wi-Fi: пять лучших китайских роутеров

В подборку экспертов канала Technozon на YouTube вошли пять моделей роутеров. Это лучшие варианты, которые только можно сейчас приобрести в Китае. Рейтинг актуален на лето 2022 года.

Redmi AX5400 Gaming. Работает роутер на процессоре IPQ5018. Он имеет 512 МБ оперативной памяти, поддержку 4x4 MIMO (5 ГГц) и 2x2 MIMO (2,4 ГГц), LAN 2,5 Гбит/с. Отличается также устройство наличием двойного WAN (то есть вы можете поставить два провайдера сразу) и двойной LAN-агрегации, наличием подсветки. Управлять роутером можно через приложение.