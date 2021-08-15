Для восстановления костей в России могут начать использовать генные и генно-клеточные конструкции

На данный момент, пишет автор материала, наиболее эффективный способ лечения дефектов костей - трансплантация костной ткани самого пациента. Но она имеет нежелательные и неприятные для человека последствия. Например, кровопотеря, болезненные ощущения, гематомы.

Созданная учёными разработка решит эту проблему. Более того, костная ткань при использовании нового метода будет сформирована ещё быстрее. В его основе - технология генной терапии.