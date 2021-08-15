Для восстановления костей в России могут начать использовать генные и генно-клеточные конструкции

Наука и технологии
Сегодня в 16:04
Для восстановления костей в России могут начать использовать генные и генно-клеточные конструкцииЭто поможет избежать ряда побочных эффектов
"Научная Россия" сообщила о новой разработке учёных Медико-генетического научного центра имени Бочкова.
На данный момент, пишет автор материала, наиболее эффективный способ лечения дефектов костей - трансплантация костной ткани самого пациента. Но она имеет нежелательные и неприятные для человека последствия. Например, кровопотеря, болезненные ощущения, гематомы.
Созданная учёными разработка решит эту проблему. Более того, костная ткань при использовании нового метода будет сформирована ещё быстрее. В его основе - технология генной терапии.
В качестве основного минуса такого подхода специалисты назвали высокую вероятность развития иммунного ответа. Для этого в разработке содержатся препараты, оказывающие противоспалительное действие. Так лечение оказывается направленным на нужную область.