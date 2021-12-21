Доказана польза компьютерных игр для навыков в работе

Оказалось, что и те, кто общался с аватарами в виртуальной реальности, и те, кто находился в смешанной, развили лидерские навыки. Однако у тех, кто проводил встречи именно в смешанной реальности, прогресс был более заметным. В то же время важным фактом является то, что даже при общении с персонажами у людей, как при взаимодействии с реальными собеседниками, улучшались навыки.