Доказано: чай очищает воду от опасных металлов

Опубликовано 27 февраля 2025, 01:301 мин.
Доказано: чай очищает воду от опасных металловЭто продемонстрировало недавнее исследование
Согласно научной работе, опубликованной в журнале ACS Food Science & Technology, процесс заваривания чая связывает молекулы опасных тяжёлых металлов на своей поверхности. Благодаря этому напиток становится более безопасным для употребления.
Чай действительно способен очищать воду от опасных металлов. Тем не менее это не панацея.
Исследования также показали, что пакетики из нейлона или хлопка почти не имеют очищающих свойств. В то же время такими свойствами обладают пакетики из целлюлозы.
Немного большая адсорбционная активность была замечена у листьев чёрного чая. Но самым важным фактором всё равно было время заваривания. Чем дольше настаивался чай, ем больше металлов удалялось из воды.
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