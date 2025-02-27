Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2025, 01:30
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Доказано: чай очищает воду от опасных металлов

Это продемонстрировало недавнее исследование
Согласно научной работе, опубликованной в журнале ACS Food Science & Technology, процесс заваривания чая связывает молекулы опасных тяжёлых металлов на своей поверхности. Благодаря этому напиток становится более безопасным для употребления.
Доказано: чай очищает воду от опасных металлов
© Copilot Designer//DALL·E 3

Чай действительно способен очищать воду от опасных металлов. Тем не менее это не панацея.

Исследования также показали, что пакетики из нейлона или хлопка почти не имеют очищающих свойств. В то же время такими свойствами обладают пакетики из целлюлозы.

Доказано: чай очищает воду от опасных металлов
© ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Немного большая адсорбционная активность была замечена у листьев чёрного чая. Но самым важным фактором всё равно было время заваривания. Чем дольше настаивался чай, ем больше металлов удалялось из воды.

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