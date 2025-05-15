Доказано: чтобы спасти Землю, не обязательно отказываться от мяса

Специалисты из Технического университета Дании утверждают, что продукты могут быть полезны для планеты и нашего организма, если мы не употребляем более 255 г свинины или курицы в неделю. Эксперты рассмотрели 11 типов диеты, в том числе диету с высоким содержанием красного или белого мяса, пескетарианскую, вегетарианскую, веганскую и различные гибкие диеты.

Влияние питания на окружающую среду оценивалось по пяти направлениям. Они включали объём выбросов углекислого газа, землепользование, потребление воды, утрата биоразнообразия, количество воды, загрязнённой удобрениями.