Доказано: чтобы спасти Землю, не обязательно отказываться от мяса

Доказано: чтобы спасти Землю, не обязательно отказываться от мясаВот что говорится в новом исследовании
Специалисты из Технического университета Дании утверждают, что продукты могут быть полезны для планеты и нашего организма, если мы не употребляем более 255 г свинины или курицы в неделю. Эксперты рассмотрели 11 типов диеты, в том числе диету с высоким содержанием красного или белого мяса, пескетарианскую, вегетарианскую, веганскую и различные гибкие диеты.
Влияние питания на окружающую среду оценивалось по пяти направлениям. Они включали объём выбросов углекислого газа, землепользование, потребление воды, утрата биоразнообразия, количество воды, загрязнённой удобрениями.
Учёные выявили около 100 тысяч пищевых комбинаций, которые были здоровыми и устойчивыми. Небольшие преимущества были у веганских и вегетарианских диет. При этом рационы, включающие не более 255 г свинины или курицы, тоже были полезны. Эквивалентно это количество двум куриным грудкам или одной большой свиной отбивной.
Из меню полностью было исключено только красное мясо. Этот продукт не подходил для диетического питания из-за высокого воздействия на окружающую среду при его производстве по сравнению с питательной ценностью.