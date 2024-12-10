Наука и технологии
Опубликовано 10 декабря 2024, 03:00
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Доказано: дарить подарки намного приятнее, чем их получать

Вот что ещё обнаружили учёные
Многие из нас замечали, что дарение подарков приносит радости намного больше, чем их получение. Но чем объясняется этот феномен?
Доказано: дарить подарки намного приятнее, чем их получать
© www.shahrekado.com

Исследователи Эд О’Брайен и Саманта Кассирер провели несколько экспериментов, чтобы узнать, как у людей радость от дарения и получения подарков меняется со временем. Оказалось, что когда мы делаем другим приятно, то радость от этого сохраняется дольше, чем когда мы сами получаем подарки.

В ходе первого эксперимента людей попросили каждый день в течение пяти дней тратить на себя или на другого человека небольшую сумму денег. У тех, кто постоянно что-то дарил, уровень радости постоянно был на одном уровне, а у людей, которые тратили всё на себя, радость постепенно уменьшалась.

Доказано: дарить подарки намного приятнее, чем их получать
© Andy Dean Photography | shutterstock

Во втором эксперименте люди зарабатывали сумму денег, которую могли оставить себе или отдать на благотворительность. И вновь у тех, кто отдавал деньги другим, уровень радости снижался медленнее, чем у тех, кто оставлял их себе.

Есть несколько причин, почему дарение нам приносит такие позитивные эмоции. Прежде всего, во время дарения мы фокусируемся на процессе, а не на результате. За счёт этого мы воспринимаем каждый раз, когда дарим подарки, как уникальный. Вторая причина — укрепление социальных связей с другими людьми благодаря дарению, а третья — сохранение чувства радости даже при многократном повторении действия.