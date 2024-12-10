Доказано: дарить подарки намного приятнее, чем их получать

Доказано: дарить подарки намного приятнее, чем их получатьВот что ещё обнаружили учёные
Исследователи Эд О’Брайен и Саманта Кассирер провели несколько экспериментов, чтобы узнать, как у людей радость от дарения и получения подарков меняется со временем. Оказалось, что когда мы делаем другим приятно, то радость от этого сохраняется дольше, чем когда мы сами получаем подарки.
В ходе первого эксперимента людей попросили каждый день в течение пяти дней тратить на себя или на другого человека небольшую сумму денег. У тех, кто постоянно что-то дарил, уровень радости постоянно был на одном уровне, а у людей, которые тратили всё на себя, радость постепенно уменьшалась.
Во втором эксперименте люди зарабатывали сумму денег, которую могли оставить себе или отдать на благотворительность. И вновь у тех, кто отдавал деньги другим, уровень радости снижался медленнее, чем у тех, кто оставлял их себе.
Есть несколько причин, почему дарение нам приносит такие позитивные эмоции. Прежде всего, во время дарения мы фокусируемся на процессе, а не на результате. За счёт этого мы воспринимаем каждый раз, когда дарим подарки, как уникальный. Вторая причина — укрепление социальных связей с другими людьми благодаря дарению, а третья — сохранение чувства радости даже при многократном повторении действия.