Доказано: дарить подарки намного приятнее, чем их получать

Исследователи Эд О’Брайен и Саманта Кассирер провели несколько экспериментов, чтобы узнать, как у людей радость от дарения и получения подарков меняется со временем. Оказалось, что когда мы делаем другим приятно, то радость от этого сохраняется дольше, чем когда мы сами получаем подарки.

В ходе первого эксперимента людей попросили каждый день в течение пяти дней тратить на себя или на другого человека небольшую сумму денег. У тех, кто постоянно что-то дарил, уровень радости постоянно был на одном уровне, а у людей, которые тратили всё на себя, радость постепенно уменьшалась.