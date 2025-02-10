Доказано: фильтры для воды не обязательно удаляют все загрязнения

Опубликовано 10 февраля 2025, 05:151 мин.
Доказано: фильтры для воды не обязательно удаляют все загрязненияВот что об этом важно знать
Большинство фильтров для воды, имеющих форму кувшина, удаляют неприятный на вкус хлор, некоторые пестициды и остатки фармацевтических препаратов. Также они могут снижать уровень свинца и меди, а некоторые — смягчать жёсткую воду.
В целом фильтры для воды не обязательно удаляют все загрязняющие вещества. Например, они не избавляют воду от нитратов из сельскохозяйственных стоков. Это могут быть в том числе гормоны, вирусы, бактерии.
Фильтры для воды в форме кувшина также борются с тяжёлыми металлами: мышьяком и ртутью. Также они сильно отличаются друг от друга по способности выводить токсичные химические вещества ПФАС. Эти вещества называют ещё вечными химикатами из-за способности накапливаться в организме и окружающей среде.
Одно исследование, проведённое в 2023 году, показало, что фильтры-кувшины могут уменьшить количество фрагментов ПЭТ и ПВХ более чем на 75%. Речь идёт о микропластике в воде.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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