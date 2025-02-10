Доказано: фильтры для воды не обязательно удаляют все загрязнения

Фильтры для воды в форме кувшина также борются с тяжёлыми металлами: мышьяком и ртутью. Также они сильно отличаются друг от друга по способности выводить токсичные химические вещества ПФАС. Эти вещества называют ещё вечными химикатами из-за способности накапливаться в организме и окружающей среде.

Одно исследование, проведённое в 2023 году, показало, что фильтры-кувшины могут уменьшить количество фрагментов ПЭТ и ПВХ более чем на 75%. Речь идёт о микропластике в воде.