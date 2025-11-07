Доказано: ИИ-чат-боты действительно деградируют, если их обучать на некачественном контенте

По итогу вывод специалисты сделали такой: LLМ-модели, обученные на данных низкого качества, имеют сбои при формировании рассуждений или вообще игнорируют их. Это приводит к тому, что по запросу предоставляется неверная информация. Бывали и случаи, когда модели предлагались вопросы с несколькими вариантами ответа и она выбирала неправильный. Кроме того, чем больше увеличивалась доля неточных данных, тем тем хуже чат-бот формировал рассуждения.

Результаты проведённого исследования подтверждают, что для обучения ИИ важно использовать именно качественные данные.