Доказано: из-за изменения климата исчезает молочный шоколад

В целом список ингредиентов Rolo и Mr. Goodbar изменился с 2023 года, а Almond Joy - между 2020 и 2022 годами.

По словам Мишель Фрейм, основательницы компании Victus Ars, которая занимается разработкой конфет, популярный способ снижения стоимости какао - это замена шоколадной глазури на составную глазурь, которую делают из растительных жиров вместо какао-масла. Так, батончики Almond Joy претерпели такие изменения совсем недавно.

Также производители прибегают к таким уловкам, как использование альтернатив шоколаду, замена шоколада сахаром или плотными добавками.

В долгосрочной перспективе, вероятнее всего, качественный шоколад будет производиться из тех же ингредиентов, что и раньше. Вот только платить за него придётся людям всё больше.

В общем, если почувствуете, что ваши любимые шоколадные батончики стали не такими вкусными - знайте: возможно, производитель нашёл способ как-то сэкономить и поменять состав или соотношение ингредиентов.