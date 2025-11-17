Доказано: из-за изменения климата исчезает молочный шоколад

Доказано: из-за изменения климата исчезает молочный шоколадХотя вы об этом можете даже не догадываться
В последние годы в Западной Африке снизился урожай какао из-за длительных засух, экстремальной жары, нерегулярных осадков. В результате цены на какао на рынке резко взлетели. В конце прошлого года они достигли пика: более чем 10 тысяч долларов за тонну.
В целом список ингредиентов Rolo и Mr. Goodbar изменился с 2023 года, а Almond Joy - между 2020 и 2022 годами.
По словам Мишель Фрейм, основательницы компании Victus Ars, которая занимается разработкой конфет, популярный способ снижения стоимости какао - это замена шоколадной глазури на составную глазурь, которую делают из растительных жиров вместо какао-масла. Так, батончики Almond Joy претерпели такие изменения совсем недавно.
Также производители прибегают к таким уловкам, как использование альтернатив шоколаду, замена шоколада сахаром или плотными добавками.
В долгосрочной перспективе, вероятнее всего, качественный шоколад будет производиться из тех же ингредиентов, что и раньше. Вот только платить за него придётся людям всё больше.
В общем, если почувствуете, что ваши любимые шоколадные батончики стали не такими вкусными - знайте: возможно, производитель нашёл способ как-то сэкономить и поменять состав или соотношение ингредиентов.