Доказано: хорошие родители обычно живут дольше

Доказано: хорошие родители обычно живут дольшеЭто недавно узнали специалисты из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии
Эксперты обнаружили, что определённую роль в том, что самцы у некоторых животных живут меньше самок, играет как генетика, так и полигамия. В частности, те из самцов, кто образует пару только с одним представителем своего вида, живут обычно дольше. Что касается самок, то им продлевает продолжительность жизни воспитание детей.
У людей женщины живут в среднем на 5,4 года дольше мужчин. У 72% млекопитающих тенденция та же: самки живут в среднем на 12% дольше самцов. С птицами ситуация уже другая: в среднем у них самцы живут на 5% дольше самок.
Исследователи полагают, что дело тут не только в генетике, но и в репродуктивных особенностях. В вопросах спаривания птицы, как правило, моногамны, а среди млекопитающих этого придерживается лишь небольшой процент животных.
Ещё одним неожиданным открытием стало то, что особи, которые заботятся о потомстве, обычно живут дольше. Особенно актуально это для приматов, у которых детёныши долго остаются несамостоятельными.
Таким образом, с точки зрения эволюции, чтобы самцу прожить дольше, ему нужно всего две вещи: быть хорошим родителем и оставаться с выбранной партнёршей всю жизнь.