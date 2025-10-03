Доказано: хорошие родители обычно живут дольше

Эксперты обнаружили, что определённую роль в том, что самцы у некоторых животных живут меньше самок, играет как генетика, так и полигамия. В частности, те из самцов, кто образует пару только с одним представителем своего вида, живут обычно дольше. Что касается самок, то им продлевает продолжительность жизни воспитание детей.

У людей женщины живут в среднем на 5,4 года дольше мужчин. У 72% млекопитающих тенденция та же: самки живут в среднем на 12% дольше самцов. С птицами ситуация уже другая: в среднем у них самцы живут на 5% дольше самок.