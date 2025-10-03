Наука и технологии
Опубликовано 03 октября 2025, 21:45
1 мин.

Доказано: хорошие родители обычно живут дольше

Это недавно узнали специалисты из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии
В рамках нового исследования учёные проанализировали информацию о более 1000 видов животных, чтобы узнать, какие эволюционные черты были общими для видов, у которых один пол живёт дольше другого. Опубликованы все результаты были в журнале Science Advances.
Доказано: хорошие родители обычно живут дольше
© Billabong High International School

Эксперты обнаружили, что определённую роль в том, что самцы у некоторых животных живут меньше самок, играет как генетика, так и полигамия. В частности, те из самцов, кто образует пару только с одним представителем своего вида, живут обычно дольше. Что касается самок, то им продлевает продолжительность жизни воспитание детей.

У людей женщины живут в среднем на 5,4 года дольше мужчин. У 72% млекопитающих тенденция та же: самки живут в среднем на 12% дольше самцов. С птицами ситуация уже другая: в среднем у них самцы живут на 5% дольше самок.

Доказано: хорошие родители обычно живут дольше
© Getty Images

Исследователи полагают, что дело тут не только в генетике, но и в репродуктивных особенностях. В вопросах спаривания птицы, как правило, моногамны, а среди млекопитающих этого придерживается лишь небольшой процент животных.

Ещё одним неожиданным открытием стало то, что особи, которые заботятся о потомстве, обычно живут дольше. Особенно актуально это для приматов, у которых детёныши долго остаются несамостоятельными.

Таким образом, с точки зрения эволюции, чтобы самцу прожить дольше, ему нужно всего две вещи: быть хорошим родителем и оставаться с выбранной партнёршей всю жизнь.