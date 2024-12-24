Доказано: киты живут гораздо дольше, чем предполагалось

Опубликовано 24 декабря 2024, 03:001 мин.
Доказано: киты живут гораздо дольше, чем предполагалосьВот что сейчас известно об этом учёным
Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, показали, что южные гладкие киты на самом деле живут больше 100 лет. При этом 10% из них способны прожить более 130 лет.
Ранее учёные считали, что южные гладкие киты, как и североатлантические гладкие киты, имеют максимальную продолжительность жизни около 70−80 лет. Однако недавнее исследование продемонстрировало, что первые живут более 100 лет, а вторые в среднем всего 22 года и редко доживают до 50.
Все полученные выводы эксперты сделали при помощи фотоидентификации отдельных самок китов в течение нескольких десятилетий. Используя эти снимки, учёные разработали «кривые выживания» и оценили максимальную потенциальную продолжительность жизни китов.
Существует ещё много других крупных китов, включая синего, финвала, сейвала, горбатого, серого и кашалота. Сейчас исследователи полагают, что они живут около 80 или 90 лет. Однако научно это ещё не доказано.