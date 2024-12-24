Доказано: киты живут гораздо дольше, чем предполагалось

Ранее учёные считали, что южные гладкие киты, как и североатлантические гладкие киты, имеют максимальную продолжительность жизни около 70−80 лет. Однако недавнее исследование продемонстрировало, что первые живут более 100 лет, а вторые в среднем всего 22 года и редко доживают до 50.

Все полученные выводы эксперты сделали при помощи фотоидентификации отдельных самок китов в течение нескольких десятилетий. Используя эти снимки, учёные разработали «кривые выживания» и оценили максимальную потенциальную продолжительность жизни китов.