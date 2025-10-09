Доказано: кошки могут “дружить” между собой

Предки современных домашних кошек жили поодиночке и охотились на мелких грызунов. Но такое поведение в процессе одомашнивания животных стало меняться.

Близкое взаимодействие с другим животным для кошки - это привилегия. Исследования показывают, что коты, которые выросли вместе, чаще формируют крепкие связи. Для нас это выглядит как дружба, но на самом деле питомцы действуют на инстинктах: комфорт и безопасность для них переплетаются с эмоциональной привязанностью.