Доказано: кошки могут горевать по своим умершим друзьям

Доказано: кошки могут горевать по своим умершим друзьямДаже если это собаки
Психологи из Оклендского университета (США) выяснили, как кошки реагируют на смерть других животных. Для этого специалисты проанализировали реакции кошек на потерю компаньона, опираясь на данные опросов 412 владельцев животных.
Выяснилось, что кошки после смерти компаньонов показывали признаки горя. Чаще всего встречалось увеличение продолжительности сна, снижение игривости, отказ от еды, стремление привлечь внимание хозяина или спрятаться от него, быть одному.
Интересно, что «горевали» кошки после смерти как сородичей, так и собак. Оказалось также, что выраженность всех этих симптомов зависела от отношений между животными. Например, если животные жили вместе до смерти одного из них, то кошке требовалось после этого больше внимания от человека.
На переживания кошек влияло и привязанность хозяина к умершему животному. Те люди, которые сильно горевали после смерти питомца, замечали у кошек более длительный сон, стремление быть одному или спрятаться.
Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science.