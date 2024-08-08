Доказано: кошки могут горевать по своим умершим друзьям

Психологи из Оклендского университета (США) выяснили, как кошки реагируют на смерть других животных. Для этого специалисты проанализировали реакции кошек на потерю компаньона, опираясь на данные опросов 412 владельцев животных.

Выяснилось, что кошки после смерти компаньонов показывали признаки горя. Чаще всего встречалось увеличение продолжительности сна, снижение игривости, отказ от еды, стремление привлечь внимание хозяина или спрятаться от него, быть одному.