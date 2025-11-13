Доказано: люди могут ощущать предметы, не прикасаясь к ним напрямую

Также специалисты проверили эффективность этого улавливания с роботизированным тактильным датчиком на базе алгоритма LSTM. Оказалось, что руки человека правильно угадывали предмет с точностью до 70%, а робот - с точностью около 40%. Это значит, что человек действительно может "чувствовать" предмет ещё до контакта с ним.