Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 00:45
1 мин.

Доказано: люди с татуировками большинству кажутся менее привлекательными, чем без них

Это продемонстрировало новое исследование
Нанесение татуировок — тысячелетняя практика. Сегодня, по оценкам, рисунки на теле есть у каждого четвёртого человека в мире. В ходе новой работы учёные выяснили, как связаны тату и восприятие красоты человека.
Доказано: люди с татуировками большинству кажутся менее привлекательными, чем без них
© Backstage

Селина М. Вайлер и её коллеги из Университета Гельмута Шмидта/Университета федеральных вооруженных сил Гамбурга, Германия, провели опрос среди 487 взрослых немцев. Их попросили оценить изображения двух моделей, у которых тело было покрыто временными татуировками или было вообще без них. Тату имели естественные, геометрические и вдохновлённые животными узоры и не включали письменный, религиозный или политический текст. Участники исследования оценивали красоту каждого человека на фото по 7-балльной шкале Лайкерта.

В результате больше всего баллов набрали изображения людей без татуировок, а меньше всего — с рисунками на лице.

Также участники моложе 50 лет оценили экстремально покрытые тату тела как более красивые по сравнению с участниками постарше.

Доказано: люди с татуировками большинству кажутся менее привлекательными, чем без них
© Helmut Schmidt University / University of the Federal Armed Forces Hamburg, Creative Center, Ulrike Schröder, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Если у самих участников были тату, то они ставили более высокие оценки большинству татуированных моделей. Также эксперты в сфере боди-арта оценили тела с сильной, экстремальной степенью покрытия татуировками, а также с рисунками на лице выше, чем неэксперты.

Наименее позитивную оценку в целом получили татуировки на лице. Даже среди тату-мастеров.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале открытого доступа PLOS ONE.