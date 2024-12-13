Доказано: люди с татуировками большинству кажутся менее привлекательными, чем без них

Доказано: люди с татуировками большинству кажутся менее привлекательными, чем без нихЭто продемонстрировало новое исследование
Селина М. Вайлер и её коллеги из Университета Гельмута Шмидта/Университета федеральных вооруженных сил Гамбурга, Германия, провели опрос среди 487 взрослых немцев. Их попросили оценить изображения двух моделей, у которых тело было покрыто временными татуировками или было вообще без них. Тату имели естественные, геометрические и вдохновлённые животными узоры и не включали письменный, религиозный или политический текст. Участники исследования оценивали красоту каждого человека на фото по 7-балльной шкале Лайкерта.
В результате больше всего баллов набрали изображения людей без татуировок, а меньше всего — с рисунками на лице.
Также участники моложе 50 лет оценили экстремально покрытые тату тела как более красивые по сравнению с участниками постарше.
Если у самих участников были тату, то они ставили более высокие оценки большинству татуированных моделей. Также эксперты в сфере боди-арта оценили тела с сильной, экстремальной степенью покрытия татуировками, а также с рисунками на лице выше, чем неэксперты.
Наименее позитивную оценку в целом получили татуировки на лице. Даже среди тату-мастеров.
Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале открытого доступа PLOS ONE.