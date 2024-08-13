Новое исследование показало, что муравьи откусывают ноги у собратьев неслучайно. Такая «операция» приводит к выживаемости насекомых в более 90% случаев. Три муравья в эксперименте, которым не ампутировали ноги, погибли.

Но что делает муравьёв такими продвинутыми хирургами? Помимо инициирования пищеварения, слюнные выделения большинства таких насекомых обладают антимикробными свойствами. То есть они помогают контролировать бактериальную инфекцию. Исследование показало, что муравьи зализывают свои и чужие раны слюной, смешанной с антимикробными соединениями из их грудных метаплевральных желез.