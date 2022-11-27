Наука и технологии
09:49, 27 ноября 2022
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Доказано: мужчинам вредно смотреть допоздна футбол. И вот почему

Есть несколько причин

Врачи предупреждают, что просмотр футбольных матчей допоздна вредит здоровью. А связано это с тем, что люди в этом случае спать ложатся позже, чем обычно.

Доказано: мужчинам вредно смотреть допоздна футбол. И вот почему

Фото: Cord Cutters News

Чем же так опасен для мужского здоровья поздний отход ко сну? По словам учёных, если мужчина постоянно ложится спать поздно (например, из-за просмотра матча), то это может способствовать возникновению бесплодия. Объясняется это тем, что в этом случае в организме появляются эндокринные нарушения, а это может привести к гормональным сбоям.

Помимо этого, из-за того, что человек поздно ложится спать, у него может развиться рак. Всё дело в том, что такая привычка способствует физическому истощению организма и дополнительно нагружает печень и почки.

Доказано: мужчинам вредно смотреть допоздна футбол. И вот почему

Если вы хотите всего этого избежать, то вам нужно обратить внимание на три вещи.

  1. Рацион. Если длительное время вы будете ложиться спать поздно, то это приведёт к проблемам с пищеварением. В результате еда не будет полностью усваиваться. Со временем из-за этого может возникнуть дефицит белка и витаминов. Поэтому обратите внимание на диету: она должна включать больше витаминов, качественного белка, а также меньше острых и жирных продуктов.

  2. Занятия спортом. Благодаря регулярным занятиям спортом организм начнёт лучше избавляться от токсинов, а нагрузка на печень снизится. Также тем, кто идёт спать поздно, физические упражнения облегчат дискомфорт из-за позднего засыпания, улучшат работу мозга и общее самочувствие, увеличат количество энергии, повысят настроение.

  3. Хороший сон. Лучше всего, конечно, полностью отказаться от привычки поздно ложиться спать. Только таким образом можно решить проблему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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