Доказано: мужчинам вредно смотреть допоздна футбол. И вот почему

Чем же так опасен для мужского здоровья поздний отход ко сну? По словам учёных, если мужчина постоянно ложится спать поздно (например, из-за просмотра матча), то это может способствовать возникновению бесплодия. Объясняется это тем, что в этом случае в организме появляются эндокринные нарушения, а это может привести к гормональным сбоям.

Помимо этого, из-за того, что человек поздно ложится спать, у него может развиться рак. Всё дело в том, что такая привычка способствует физическому истощению организма и дополнительно нагружает печень и почки.