Доказано: мужчинам вредно смотреть допоздна футбол. И вот почему

Доказано: мужчинам вредно смотреть допоздна футбол. И вот почемуЕсть несколько причин
Врачи предупреждают, что просмотр футбольных матчей допоздна вредит здоровью. А связано это с тем, что люди в этом случае спать ложатся позже, чем обычно.
Фото: Cord Cutters News
Чем же так опасен для мужского здоровья поздний отход ко сну? По словам учёных, если мужчина постоянно ложится спать поздно (например, из-за просмотра матча), то это может способствовать возникновению бесплодия. Объясняется это тем, что в этом случае в организме появляются эндокринные нарушения, а это может привести к гормональным сбоям.
Помимо этого, из-за того, что человек поздно ложится спать, у него может развиться рак. Всё дело в том, что такая привычка способствует физическому истощению организма и дополнительно нагружает печень и почки.
Если вы хотите всего этого избежать, то вам нужно обратить внимание на три вещи.
Рацион. Если длительное время вы будете ложиться спать поздно, то это приведёт к проблемам с пищеварением. В результате еда не будет полностью усваиваться. Со временем из-за этого может возникнуть дефицит белка и витаминов. Поэтому обратите внимание на диету: она должна включать больше витаминов, качественного белка, а также меньше острых и жирных продуктов.
Занятия спортом. Благодаря регулярным занятиям спортом организм начнёт лучше избавляться от токсинов, а нагрузка на печень снизится. Также тем, кто идёт спать поздно, физические упражнения облегчат дискомфорт из-за позднего засыпания, улучшат работу мозга и общее самочувствие, увеличат количество энергии, повысят настроение.
Хороший сон. Лучше всего, конечно, полностью отказаться от привычки поздно ложиться спать. Только таким образом можно решить проблему.
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