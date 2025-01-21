Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2025, 09:00
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Доказано: наши древние предки не ели мясо регулярно

Это показал анализ химического состава их окаменелых зубов
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, у двуногих приматов на самом деле была преимущественно растительная диета. Это выяснилось по итогам анализа зубов Australopithecus africanus.
Доказано: наши древние предки не ели мясо регулярно
© Nature

Тина Людеке, геохимик из Института химии Макса Планка в Майнце (Германия), вместе с коллегами изучила образцы из зубов 43 ископаемых млекопитающих возрастом около 3,5 миллионов лет из пещер Стеркфонтейн в Южной Африке. Сравнив соотношение азота в эмали A. africanus с этими же показателями у других вымерших млекопитающих из Стеркфонтейна и современных африканских млекопитающих, учёные обнаружили следующее. Оказалось, что у древних предков людей рацион был разнообразным, но не богатый мясом млекопитающих.

Доказано: наши древние предки не ели мясо регулярно
© Raúl Martín/MSF/Science Source

При этом полученные результаты вовсе не означают, что A. africanus не мог время от времени есть мясную пищу. Также это не исключает, что приматы ели много термитов, поскольку они содержат меньше той формы азота, которой много в мясе млекопитающих.