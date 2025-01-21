Доказано: наши древние предки не ели мясо регулярно

Тина Людеке, геохимик из Института химии Макса Планка в Майнце (Германия), вместе с коллегами изучила образцы из зубов 43 ископаемых млекопитающих возрастом около 3,5 миллионов лет из пещер Стеркфонтейн в Южной Африке. Сравнив соотношение азота в эмали A. africanus с этими же показателями у других вымерших млекопитающих из Стеркфонтейна и современных африканских млекопитающих, учёные обнаружили следующее. Оказалось, что у древних предков людей рацион был разнообразным, но не богатый мясом млекопитающих.