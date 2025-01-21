Доказано: наши древние предки не ели мясо регулярно

Доказано: наши древние предки не ели мясо регулярноЭто показал анализ химического состава их окаменелых зубов
Тина Людеке, геохимик из Института химии Макса Планка в Майнце (Германия), вместе с коллегами изучила образцы из зубов 43 ископаемых млекопитающих возрастом около 3,5 миллионов лет из пещер Стеркфонтейн в Южной Африке. Сравнив соотношение азота в эмали A. africanus с этими же показателями у других вымерших млекопитающих из Стеркфонтейна и современных африканских млекопитающих, учёные обнаружили следующее. Оказалось, что у древних предков людей рацион был разнообразным, но не богатый мясом млекопитающих.
При этом полученные результаты вовсе не означают, что A. africanus не мог время от времени есть мясную пищу. Также это не исключает, что приматы ели много термитов, поскольку они содержат меньше той формы азота, которой много в мясе млекопитающих.