Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2025, 22:30
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Доказано: пробиотики снижают тягу к сладкому

Это показали эксперименты на мышах
Многие годы нам говорили о преимуществах для здоровья пребиотиков. Они включали улучшение здоровья кишечника, получение большего количества энергии. Некоторые даже отмечают, что эти вещества уменьшают тягу к сладкому.
Доказано: пробиотики снижают тягу к сладкому
© Faiza Khan

Исследования на мышах показали, что отсутствие некоторых бактерий (Lactobacillus salivarius, L. gasseri, L. johnsonii и Muribaculaceaе) может заставить грызунов есть сахар. При этом мыши, у которых нет L. johnsonii и Muribaculaceae, станут объедаться и всем жирным.

В ходе недавней работы китайские учёные обнаружили, что кишечная бактерия Bacteroides vulgatus и вырабатываемая ею молекула (пантотенат, В5) способны уменьшать пристрастие грызунов к сахару.

Доказано: пробиотики снижают тягу к сладкому
© TanyaLovus/iStock/Getty Images Plus, Martin Barraud/Stone/Getty Images, T. Tibbitts

Однако B. vulgatus снизил тягу к сахару только у грызунов, у которых не было FFAR4. Это значит, что бактерия или витамин B5 могут вовсе не уменьшать тягу к сладкому у большинства людей, так как у них есть неповреждённый FFAR4. Кроме того, в некоторых случаях это может даже навредить. У некоторых избыток B. vulgatus способен вызвать проблемы с животом.

Наконец, то, что работает на лабораторных мышах, иногда не подтверждается на людях.