Доказано: пробиотики снижают тягу к сладкому

Доказано: пробиотики снижают тягу к сладкомуЭто показали эксперименты на мышах
Исследования на мышах показали, что отсутствие некоторых бактерий (Lactobacillus salivarius, L. gasseri, L. johnsonii и Muribaculaceaе) может заставить грызунов есть сахар. При этом мыши, у которых нет L. johnsonii и Muribaculaceae, станут объедаться и всем жирным.
В ходе недавней работы китайские учёные обнаружили, что кишечная бактерия Bacteroides vulgatus и вырабатываемая ею молекула (пантотенат, В5) способны уменьшать пристрастие грызунов к сахару.
Однако B. vulgatus снизил тягу к сахару только у грызунов, у которых не было FFAR4. Это значит, что бактерия или витамин B5 могут вовсе не уменьшать тягу к сладкому у большинства людей, так как у них есть неповреждённый FFAR4. Кроме того, в некоторых случаях это может даже навредить. У некоторых избыток B. vulgatus способен вызвать проблемы с животом.
Наконец, то, что работает на лабораторных мышах, иногда не подтверждается на людях.