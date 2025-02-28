Доказано: пробиотики снижают тягу к сладкому

Исследования на мышах показали, что отсутствие некоторых бактерий (Lactobacillus salivarius, L. gasseri, L. johnsonii и Muribaculaceaе) может заставить грызунов есть сахар. При этом мыши, у которых нет L. johnsonii и Muribaculaceae, станут объедаться и всем жирным.

В ходе недавней работы китайские учёные обнаружили, что кишечная бактерия Bacteroides vulgatus и вырабатываемая ею молекула (пантотенат, В5) способны уменьшать пристрастие грызунов к сахару.