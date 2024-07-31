Доказано: работа на дому подавляет инновации

Все полученные в ходе нового исследования данные были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Лучше всего для генерирования каких-то инновационных идей сделать так, чтобы в определённые дни вся команда находилась в офисе. Это делает график менее гибким, но может принести пользу компании.

Исследование охватывало более 48 000 сотрудников крупной индийской ИТ-компании, когда те работали только в офисе, только из дома, по гибридному графику.