Опубликовано 07 ноября 2025, 19:30
Доказано: самые здоровые страны мира — не самые богатые

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Annals of Operations Research
Согласно результатам нового исследования, богатство само по себе не делает нацию здоровой. К такому выводу пришли учёные из Университета Суррея и их коллеги.
Результаты новой научной работы демонстрируют, что в области здравоохранения лидируют такие страны, как Исландия, Япония и Норвегия. При этом некоторые из самых богатых государств мира, включая США и Канаду, отстают в этом плане от остальных.

В рамках новой работы эксперты оценили, насколько эффективно каждая страна преобразует инвестиции в здравоохранение в ожидаемую продолжительность жизни, профилактику заболеваний, доступ к медицинской помощи. Оказалось, что страны с хорошо интегрированными системами общественного здравоохранения и профилактической помощью добиваются лучших результатов, чем страны, которые в значительной степени зависят от частной системы здравоохранения.