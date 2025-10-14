Доказано: собаки действительно могут быть зависимы от мяча

Во время заключительной части испытания, когда игрушки убрали из комнаты, некоторые собаки не смогли успокоиться. Они ходили по комнате, искали их и даже спустя 15 минут частота сердечных сокращений у них была высокой.

Согласно одному из ключевых выводов, когда собакам позволяли играть со своими игрушками, то не было заметной разницы в настроении между псами, склонными к зависимости, и остальными.

Исследование показывает, что большинству собак нравится играть со своими игрушками, но лишь у немногих развивается чрезмерная фиксация на них. Так что беспокоиться обычно не о чем.