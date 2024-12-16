Доказано: собаки воспринимают новые запахи сначала правой ноздрёй, а потом левой

Собаки могут понять направление, в котором ушёл определённый человек, всего за пять шагов. При этом отпечаток носа у них уникален, как наши отпечатки пальцев.

Носы собак всегда находятся в увлажнённом состоянии. Это нужно для того, чтобы им было проще улавливать молекулы запаха.

При этом если собака сталкивается с новым запахом, то у неё работает сначала правая ноздря, а потом уже левая. Воспринимают же запахи эти животные только на вдохе. Специальные «разрезы» по бокам носа необходимы питомцам, чтобы отводить выдыхаемый воздух назад и в сторону.