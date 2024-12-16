Доказано: собаки воспринимают новые запахи сначала правой ноздрёй, а потом левой

Доказано: собаки воспринимают новые запахи сначала правой ноздрёй, а потом левойИ ещё несколько удивительных фактов об их нюхе
Собаки могут понять направление, в котором ушёл определённый человек, всего за пять шагов. При этом отпечаток носа у них уникален, как наши отпечатки пальцев.
Носы собак всегда находятся в увлажнённом состоянии. Это нужно для того, чтобы им было проще улавливать молекулы запаха.
При этом если собака сталкивается с новым запахом, то у неё работает сначала правая ноздря, а потом уже левая. Воспринимают же запахи эти животные только на вдохе. Специальные «разрезы» по бокам носа необходимы питомцам, чтобы отводить выдыхаемый воздух назад и в сторону.
Человек имеет примерно 40 миллионов обонятельных рецепторов, а собака — минимум 200 миллионов. Слой слизистой, которая связана с обонянием, у псов толще по сравнению с человеком примерно в 15 раз. Также у собак гораздо больше часть мозга, отвечающая за запахи: примерно в 40 раз, если сравнивать с человеческой.
Люди могут различать до 4 тысяч самых разных запахов, а собаки — до 1 миллиона. Если же питомцы задействованы в поисковой работе, то они способны пользоваться каждой ноздрёй по отдельности и получать в два раза больше информации.