Наука и технологии
Опубликовано 16 декабря 2024, 15:45
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Доказано: собаки воспринимают новые запахи сначала правой ноздрёй, а потом левой

И ещё несколько удивительных фактов об их нюхе
Обоняние собаки довольно сильно отличается от человеческого. И вот чем конкретно.
Доказано: собаки воспринимают новые запахи сначала правой ноздрёй, а потом левой
© YandexART

Собаки могут понять направление, в котором ушёл определённый человек, всего за пять шагов. При этом отпечаток носа у них уникален, как наши отпечатки пальцев.

Носы собак всегда находятся в увлажнённом состоянии. Это нужно для того, чтобы им было проще улавливать молекулы запаха.

При этом если собака сталкивается с новым запахом, то у неё работает сначала правая ноздря, а потом уже левая. Воспринимают же запахи эти животные только на вдохе. Специальные «разрезы» по бокам носа необходимы питомцам, чтобы отводить выдыхаемый воздух назад и в сторону.

Доказано: собаки воспринимают новые запахи сначала правой ноздрёй, а потом левой
© YandexART

Человек имеет примерно 40 миллионов обонятельных рецепторов, а собака — минимум 200 миллионов. Слой слизистой, которая связана с обонянием, у псов толще по сравнению с человеком примерно в 15 раз. Также у собак гораздо больше часть мозга, отвечающая за запахи: примерно в 40 раз, если сравнивать с человеческой.

Люди могут различать до 4 тысяч самых разных запахов, а собаки — до 1 миллиона. Если же питомцы задействованы в поисковой работе, то они способны пользоваться каждой ноздрёй по отдельности и получать в два раза больше информации.