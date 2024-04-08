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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 15:45
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Доказано: современные тексты песен действительно хуже, чем были раньше

Уровень мастерства их авторов снизился
Команда учёных провела анализ текстов песен самых разных жанров, написанных за последние 40 лет. Всего было около 12 тысяч песен на английском языке. Как оказалось, качество этих текстов действительно ухудшилось с течением времени.
Доказано: современные тексты песен действительно хуже, чем были раньше
© The Mix

Европейские учёные провели анализ около 12 тысяч песен на английском языке. Они относились к разным жанрам: рэпу, року и т. п. Написаны же эти тексты были в 1980—2020 годы.

Как и предполагалось, тексты песен со временем и правда стали проще, агрессивнее и однообразнее.

Доказано: современные тексты песен действительно хуже, чем были раньше
© flickr.com / Kashirin Nickolai

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. Сосредоточена эта научная работа была на выражаемых эмоциях в текстах песен, на выборе слов и их повторяемости.