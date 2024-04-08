Доказано: современные тексты песен действительно хуже, чем были раньше

Европейские учёные провели анализ около 12 тысяч песен на английском языке. Они относились к разным жанрам: рэпу, року и т. п. Написаны же эти тексты были в 1980—2020 годы.

Как и предполагалось, тексты песен со временем и правда стали проще, агрессивнее и однообразнее.