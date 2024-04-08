Доказано: современные тексты песен действительно хуже, чем были раньше

Опубликовано 08 апреля 2024, 15:45
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Доказано: современные тексты песен действительно хуже, чем были раньшеУровень мастерства их авторов снизился
Команда учёных провела анализ текстов песен самых разных жанров, написанных за последние 40 лет. Всего было около 12 тысяч песен на английском языке. Как оказалось, качество этих текстов действительно ухудшилось с течением времени.
Европейские учёные провели анализ около 12 тысяч песен на английском языке. Они относились к разным жанрам: рэпу, року и т. п. Написаны же эти тексты были в 1980—2020 годы.
Как и предполагалось, тексты песен со временем и правда стали проще, агрессивнее и однообразнее.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. Сосредоточена эта научная работа была на выражаемых эмоциях в текстах песен, на выборе слов и их повторяемости.