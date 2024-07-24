Доказано: стресс у человека влияет на эмоции у собак

Исследователи из Бристольской ветеринарной школы решили узнать, влияет ли запах человека на обучение и эмоциональное состояние собак. В ходе эксперимента собак обучали тому, что когда миска с едой находилась в одном месте, то в ней было угощение, а когда миску ставили в другое место, то она была пустой.

Как только собака узнавала разницу между этими местоположениями мисок, она быстрее подходила к месту с лакомством, чем к пустому месту. После этого эксперты проверили, насколько быстро собака подходила в мискам, когда они находились в других местах.