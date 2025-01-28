Доказано: у кошек и жидкостей много общего

Чтобы вычислить число Деборы кошек, нужно определить время их релаксации. Оно варьируется от животного к животному, в зависимости от его породы, возраста и т. д. Играет роль также форма среды или коробки, где находится кошка.

В работе, опубликованной в журнале Rheology Bulletin в 2014 году, Марк-Антуан Фардин из Института Жака Моно предположил, что время релаксации молодых взрослых кошек — от 1 секунды до 1 минуты. Это позволяет рассчитать число Деборы. К примеру, если кошка втиснется в небольшую картонную коробку в течение пяти секунд и за ней будут наблюдать в течение одной минуты, то De = 0,0833… Это гораздо меньше 1, то есть кошка демонстрирует поведение жидкости.

Кошки имеют и другие свойства, которые характерны для жидкостей. Это предел текучести (значит, нужно приложить минимальное количество силы, прежде чем они вытекут из контейнера), как и у кетчупа. Также коты приспосабливают своё тело к сосуду, чтобы его заполнить. Ещё одна характеристика, которая встречается у кошек и у некоторых жидкостей, — это высокое поверхностное натяжение.