Доказано: у кошек и жидкостей много общего

Доказано: у кошек и жидкостей много общегоПодробнее об этом рассказал физик
Объекты, имеющие постоянный объём и фиксированную форму, согласно науке о динамике жидкости (реологии), — это твёрдые тела. При этом объём жидких веществ остаётся прежним, но их форма может меняться. Последний критерий применим и к кошкам: они могут изгибаться как угодно, чтобы заполнить ёмкость. Однако твёрдые тела способны деформироваться, если к ним приложено давление, а жидкости могут обладать свойствами твёрдых предметом. Получается, что определение жидкости, данное выше, неправильное.
Эксперты используют число Деборы (De), которое частично зависит от времени наблюдения (T). Это число помогает указать, насколько жидким является объект. Чем меньше число Деборы, тем более жидкий этот объект. Также это число зависит от времени релаксации (τ), времени, которое требуется жидкости для адаптации своей формы.
Чтобы вычислить число Деборы кошек, нужно определить время их релаксации. Оно варьируется от животного к животному, в зависимости от его породы, возраста и т. д. Играет роль также форма среды или коробки, где находится кошка.
В работе, опубликованной в журнале Rheology Bulletin в 2014 году, Марк-Антуан Фардин из Института Жака Моно предположил, что время релаксации молодых взрослых кошек — от 1 секунды до 1 минуты. Это позволяет рассчитать число Деборы. К примеру, если кошка втиснется в небольшую картонную коробку в течение пяти секунд и за ней будут наблюдать в течение одной минуты, то De = 0,0833… Это гораздо меньше 1, то есть кошка демонстрирует поведение жидкости.
Кошки имеют и другие свойства, которые характерны для жидкостей. Это предел текучести (значит, нужно приложить минимальное количество силы, прежде чем они вытекут из контейнера), как и у кетчупа. Также коты приспосабливают своё тело к сосуду, чтобы его заполнить. Ещё одна характеристика, которая встречается у кошек и у некоторых жидкостей, — это высокое поверхностное натяжение.