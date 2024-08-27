Доказано: в микроволновке могут размножаться более 100 видов бактерий

Анализ ДНК бактериальных колоний в этих мазках показал, что там доминировали Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria и Bacteroidetes. Все они обычно встречаются на коже человека и поверхностях, к которым люди часто прикасаются.

Среди бактерий из кухонных микроволновок были и те, что вызывают пищевые заболевания. В том числе Klebsiella и Brevundimonas.

Учёные пока не понимают, как эти микроорганизмы могли выживать в микроволновых печах.